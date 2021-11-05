首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

Firefox 火狐浏览器上架微软 Win11/Win10 应用商店

2021/11/5 8:10:02 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 11 月 5 日消息，此前 Firefox 火狐的工程师在回答错误问题时透露，他们正在重新考虑是否登陆微软应用商店，因为可以将传统 Win32 应用直接上架，无需另外打包或使用微软的浏览器引擎。

据IT之家网友 @肖战割割 投稿，Mozilla Firefox 火狐浏览器近日已上架 Win11/Win10 应用商店，不过暂未开放下载，要求系统在 Win10 17763 及以上版本。

不过IT之家网友拿到了该应用包的下载地址，浏览器为 Firefox 94 国际版，并标有“mozilla-MSIX - 1.0”字样，大家可以点击下方链接使用。

商店链接：

尚未开放下载（https://www.microsoft.com/store/productId/9NZVDKPMR9RD

下载链接：

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/94.0/win64/multi/Firefox%20Setup%2094.0.msix

安装链接：

ms-appinstaller:?source=https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/94.0/win64/multi/Firefox%20Setup%2094.0.msix

IT之家了解到，微软已经更新了其商店政策页面，要求 Win11 商店的网络浏览器“必须使用 Chromium 或 Gecko 开源引擎”，而 Gecko 就是 Firefox 火狐浏览器所使用的引擎。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Firefox火狐浏览器Win11 商店

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用