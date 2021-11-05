罗永浩感叹：自己的下一个创业项目也是一家所谓的“元宇宙公司”

IT之家 11 月 5 日消息，锤子科技创始人罗永浩此前在微博表示，明年春天将重返科技行业，还完债的当天就会回归。今天早些时候，罗永浩在微博表示，“我们的下一个创业项目是一家所谓的‘元宇宙公司’”。

不过，罗永浩所说的“元宇宙公司”可能不是人们通常所理解的“元宇宙公司”。罗永浩引用了推特博主 Shaan Puri 对于元宇宙的理解。Shaan Puri 认为，人类对于元宇宙的理解存在误区，大部分人认为元宇宙是一个虚拟世界，但是真正的元宇宙其实并不是某个空间，而是某个奇点时刻，比如人工智能比人类聪明的那一刻、人们的数字生活价值大于物理生活的那一刻。

IT之家了解到，Shaan Puri 称，转向元宇宙不是一夜间发生的事，而是需要 20 年的发展，生活中重要的事情都会数字化，例如工作从工厂转到电脑，朋友从邻居变成订阅者，游戏从篮球、足球变成《堡垒之夜》等。

罗永浩表示，Shaan Puri 对于元宇宙的理解比扎克伯格靠谱多了。从这个角度出发，我们未来在科技行业要做的很多事，都会不可避免地引领我们走向这个元宇宙，甚至不管我们是否愿意。

因此，根据罗永浩的微博来看，很难猜到其所谓的下一个创业项目具体是哪个科技领域，因为根据他所转发的 Twitter 博主的说法，大多数跟数字生活有关的也都跟元宇宙有关，或者说所有科技相关的项目都跟元宇宙相关。