共建欧拉，华为：openEuler Summit 2021 将于 11 月 9 日-10 日在北京举行

IT之家 11 月 5 日消息，openEuler Summit 将于 11 月 9 日-10 日在北京召开。此次峰会由欧拉开源社区举办，华为作为战略合作单位。

IT之家了解到，官方公布的本次大会亮点包括：

欧拉开源社区理事会升级，技术委员会换届升级；

首个全场景创新版本解读；

300 + 社区伙伴，共建欧拉软件生态；

中国移动、中国电信、中国联通、招商银行、上海证券、中国电科院、中国邮政、Intel、VMWare、SUSE、Linaro 等 93 个议题精彩分享；

麒麟软件、麒麟信安、SUSE、统信软件、中科创达、普华基础软件 6 大生态专场；

首个 openEuler 超级用户大奖颁奖仪式。

2019 年 9 月 18 日，华为宣布 openEuler 开源，openEuler 开源社区正式上线。openEuler 希望通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。

今年 9 月，在华为全联接 2021 大会上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。

华为表示，欧拉操作系统可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和 OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。