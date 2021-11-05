报告：Q3 中国手机品牌在印度市场份额高达 74%，小米以 22% 份额排第一，Redmi 9A 最畅销

IT之家 11 月 5 日消息，研究机构 Counterpoint 发布最新研究报告，数据显示，印度智能手机出货量在 2021 年三季度为 5200 万部，呈现较高韧性。

IT之家了解到，报告指出，2020 年被疫情抑制的智能手机需求在去年三季度释放，造成 2020 年三季度销售量较高，从而今年智能手机同比增速较低。

但是印度的智能手机出货量在 2021 年三季度仅同比下降 2%，达 5200 多万部，印度智能手机市场继续呈现较高韧性，如果不是因为今年三季度零部件短缺情况加剧，季度出货量数字会更高。

分析师 Monika Sharma 称：

中国品牌在 2021 年三季度在印度智能手机市场中份额高达 74%。

在 Redmi 9 系列和 Redmi Note 10 系列的推动下，小米以 22% 的市场份额领跑市场。Redmi 9A 在 2021 年三季度也仍然是最畅销的智能手机型号。

三星以 19% 的市场份额夺得第二名。以线上市场为重点的 Galaxy M 系列和 F 系列，以及新推出的、主打线下市场的 Galaxy A 系列机型推动三星的出货量增长。三星正专注于让 5G 手机支持最多的 5G 频段，以使自己在竞争中脱颖而出。

vivo 的 Y 系列和 V 系列智能手机销量强劲，使该品牌以 15% 的市场份额夺得第三名。

realme 在其经济型 C 系列的推动下以 14% 的市场份额夺得第四名。OPPO 以 10% 的份额夺得第五位。