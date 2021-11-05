微软和沃达丰达成 5 年战略合作，为欧洲中小企业提供 Azure 云服务

IT之家 11 月 5 日消息，根据 MSPoweruser 报道，当地时间 11 月 4 日，微软和沃达丰宣布达成为期五年的战略合作，以支持欧洲中小企业的发展。

IT之家了解到，微软和沃达丰将提供端到端的基于云的服务，该服务将利用 5G 技术、边缘计算技术以及物联网技术，微软和沃达丰这次的合作将为欧洲中小企业提供以下的服务内容：

为企业提供灵活、安全、易于使用且面向未来的无缝云服务体验。

允许公司和企业直接访问 Microsoft 365、Microsoft Teams 视频通话以及 Microsoft Azure 云服务。

为 MEC 和物联网领域提供基于 5G 和 MPN 的全新服务内容。

服务和产品运维的时间只需之前的一半，节约用户的时间。

沃达丰业务部战略与发展总监 Mark Allinson 表示：“欧洲的中小企业要想真正实现数字化，就需要网络、云与安全三者进行统一运作。沃达丰与微软此次的合作可为欧洲的中小企业提供快捷且轻松的管理解决方案，并为其提供全新的工作方式。“微软渠道销售公司副总裁 Rodney Clark 也表示：" 欧洲的中小企业比以往任何时候都更需要安全可靠的解决方案，用来实现实时通信、协同协作以及技术创新，这会转变他们的业务方向并使其实现增长。”