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英伟达市值首超 7000 亿美元，元宇宙或带来巨大增长机遇

2021/11/5 17:38:27 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：远洋
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11 月 5 日消息，据国外媒体报道，英伟达年度 GTC 开发者大会可能凸显出“元宇宙”主题下带来的机遇，拉动了投资者乐观情绪，因而使得其股价周四创下 19 个多月来最大单日百分比涨幅。

数据显示，英伟达股价周四上涨 12.04% ，为 2020 年 3 月 24 日上涨 17% 以来最大涨幅，首次推动该公司的第一市值超过 7000 亿美元，截至周四收盘时的估值为 7450 亿美元。

英伟达将于 11 月 8 日召开 GTC 大会，会议料将专注于讨论人工智能相关的各种问题。富国银行 (Wells Fargo) 分析师亚伦・拉克斯 (Aaron Rakers) 周三晚些时候写道，英伟达可能会在大会期间正式推出其 Omniverse Enterprise 平台的通用版本，寻求利用“元宇宙”机遇。

英伟达 Omniverse 平台的公开测试版，这一开放的虚拟平台允许创造者在物理精确模拟或 3D 渲染中进行实时协作。拉克斯写到，在近期内，Omniverse 在企业领域的应用将出现拐点，特别是在设计领域。他认为，元宇宙可以为英伟达带来新的收入机会，未来五年，该公司的潜在市场有望增长至少 100 亿美元。

在周三晚些时候给客户的报告中，拉克斯将英伟达的目标股价从 245 美元上调至 320 美元，对该股的评级为“增持”。

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关键词：英伟达元宇宙

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