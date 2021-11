微软详解 Windows Server 2022 正式版：多层级安全体系、强大混合能力...

IT之家 11 月 5 日消息,Windows Server 2022 的正式推出,对于 Windows Server 社区和更广泛的生态系统来说是一个重要的里程碑。它在 Windows Server 容器平台、应用程序兼容性和容器化工具方面带来了诸多创新和功能改进。此版本还引入了一个新的 Server 容器镜像,可支持更好的应用程序兼容性。今天微软官方带来了 Windows Server 2022 正式版的详细介绍。

多层级的安全体系

一直以来微软都将安全放在首位,因此在 Windows Server 2022 中引入了许多提升安全性的功能。IT 和 SecOps 团队可以利用 Secured-core server 高级保护功能和预防性防御功能,跨硬件、跨固件、跨虚拟化层,加强系统安全性。新版本增加了更快、更安全的加密超文本传输协议安全 (HTTPS) 和行业标准 AES-256 加密,支持服务器消息块 (SMB) 协议。

强大的混合能力

现在可以通过与 Azure Arc 连接,在本地 Windows Server 2022 获取云服务。此外,在 Windows Server 2022 中,您可以利用 File Server 增强功能,例如 SMB Compression,通过在网络传输时压缩数据来改善应用程序文件传输。Windows Admin Center 可帮助您体验现代的服务器管理,例如在连接 Azure 的场景中提供新的事件查看器和网关代理支持。

灵活的应用平台

在此版本中,我们还可以看到一些 Windows 容器的改进。Windows Server 2022 提高了 Windows 容器的应用兼容性,其中包括用于节点配置的 HostProcess 容器。它支持 IPv6 和双协议栈,还支持使用 Calico 实施一致的网络策略。

最令人惊喜的部分是……

为了确保 Windows Server 2022 与整个云生态高效融合,微软正在积极地与 Kubernetes 社区展开合作,将 Windows Server 2022 引入到 Azure Kubernetes Service (AKS) 和 Azure Stack HCI (AKS-HCI) 上的 Azure Kubernetes Service,并支持整个生态系统去采用。目前我们已经取得了不错的成果,越来越多的开发者在为社区做出贡献,欢迎您也一同加入我们!

随着 dockershim 即将在 Kubernetes 中被弃用,我们打算在微软第一方的 Kubernetes 服务(即 AKS 和 AKS-HCI)上支持 containerd 作为 Windows Server 2022 的唯一容器运行时。从 Windows Server 2022 开始,containerd-only 与生态系统的发展方向一致,并将为我们的客户提供更强大和更高效的产品体验。

参考链接:

What’s new for Windows Containers on Windows Server 2022

https://techcommunity.microsoft.com/t5/containers/what-s-new-for-windows-containers-on-windows-server-2022/ba-p/2167036

Announcing a New Windows Server Container Image Preview

https://techcommunity.microsoft.com/t5/containers/announcing-a-new-windows-server-container-image-preview/ba-p/2304897