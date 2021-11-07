微软将于 11 月 10 日举行教育类活动，有望推出低价版 Surface Laptop SE

IT之家 11 月 7 日消息，微软将于太平洋时间 2021 年 11 月 9 日上午 9 点（北京时间 11 月 10 日凌晨 1 点）举办一场以教育为重点的活动，将分享最新的教育技术解决方案。

微软官方表示，该活动将阐述一些合作伙伴、学校领导和特邀嘉宾的意见，并为大家带来微软在教育方面的已有技术以及新技术。

IT之家了解到，此前据 Windows Central 报道，微软将为教育市场推出低成本笔记本电脑。爆料称，这款新的 Surface 笔记本电脑的代号为 Tenjin，具有全塑料外观设计，1366x768 的 11.6 英寸显示屏，搭载英特尔赛扬 N4120 处理器和高达 8GB 内存。这是一款不加修饰的笔记本电脑，旨在尽可能地降低成本，为课堂环境中的学生使用而制造。该设备还拥有全尺寸的键盘和触控板，一个 USB-A 接口，一个 USB-C 接口，一个耳机插孔，以及一个充电接口。

Tenjin 标志着微软新的 K-12 教育战略的开始。除了新硬件外，微软还准备推出名为“Windows 11 SE”的新版本 Windows 11，专门为 Tenjin 这样的低成本学校电脑打造。“Windows 11 SE”SKU 的重点是为部署低端硬件的教育机构进行特别优化、调整和功能。

消息称 Tenjin 可能以 Surface Laptop 品牌推出，可能被称为“Laptop SE”以配合安装的 Windows 11 SE 版本。目前不确定“SE”具体代表什么，但猜测是“学生版”或“学校版”的意思。无论哪种方式，Tenjin 定位将在 Surface Laptop Go 之下，后者起售价为 549 美元，是一款更高级的设备。