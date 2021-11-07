限量 5000 台：iPhone 13 Pro 版京东今晚 0 点开抢

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iPhone 13 Pro 系列采用了定制的耐磨耐腐蚀材质，提供石墨、金色、银色和新山脉蓝四种配色。

与 iPhone 13 系列相同，13 Pro 系列刘海面积缩小 20%，正面采用陶瓷保护层，宣称“比任何智能手机玻璃都坚固”背面采用全新三摄设计，同样支持 IP68 级防水防尘，内部结构也经过重新设计。

性能方面，与 iPhone 13 主要区别在于该系列机型搭载的 A15 仿生芯片是 5 核的 GPU，因此图形性能更强，无论是 CPU 还是 GPU 都可以实现比友商快 50% 的速度。

苹果 iPhone 13 Pro 系列最大的升级在于高刷新率的支持，支持 10-120Hz 的 ProMotion 动态刷新率功能，可实现更强的游戏性能以及日常体验。

续航方面，iPhone 13 Pro 将提供比 iPhone 12 Pro 长 1.5 小时以上的续航时间，而 iPhone 13 Pro Max 的续航时间大约比 12 Pro Max 长 2.5 小时，依然是 20W 快充，充电需要多 5 分钟才能充到 50%。