百度智能云开启双 11 特惠：云虚拟主机首购 6 元/3 个月，新用户注册领大额满减券

IT之家 11 月 8 日消息，百度智能云现已开启双 11.11 上云钜惠盛典活动，新用户注册实名可领 11110 元上云礼包、爆款产品首购 1 元起，企业个人同享优惠。

其中，新用户在活动期间完成实名认证，即可领取 1 次 11110 元上云礼包，内含多种面值的满减代金券，可用于产品的新购或续费。

首购方面，新用户可以 3 个月 6 元的价格秒杀入门型 BC01 云虚拟主机，续费还可享减 100 元优惠。也可以 48 元/年的价格秒杀 1 核/2G/4M 轻量应用服务器，后者预装应用型镜像，适用于小型网站、论坛、电商及测试学习等场景。

IT之家了解到，新用户活动期间还能以 58 元/年的价格秒杀 1 核 1G 云服务器 ic4，或以 199 元/年的价格秒杀 2 核 4G 云服务器 c4。

此外，AIPage 智能门户基础版、.TOP 中英文域名、人脸离线识别 SDK、通用文字识别（标准版）等也开启了促销活动。

还有更多爆款云产品，11.11 日前现时抢购，云服务器雨云安全、CDN 与存储、建站与企业应用、云数据库，所有产品，不限新老用户，都可抢购。

针对中小企业，特推出了创业者专享 1111 元企服礼包，享 11.11 元创业权益包；企业专享特价 CDN 流量包与 14 款 5.5 折 AI 产品，助力企业降本增效。

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