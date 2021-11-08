微软 Win11 Dev 预览版出现奇怪 Bug：电量能充到 100% 以上

IT之家 11 月 8 日消息，众所周知，Dev 渠道的 Windows 系统同样都有许多 Bug，其中一些可能很有趣。

近日，一些内部人员注意到 Win11 Dev 预览版 Build 22494 的一个奇特 Bug，Win11 错误地报告笔记本电脑的电量超过了 100%，这在物理上显然是不可能的，起码目前不可能。

如上图所示，一位名叫 GlitchyDragon65 的 Redditor 发布了他的桌面截图，电池的电量显示为 115%，运行的是 Build 22494 版本的 Win11。

另一位 Reddit 用户 Zondax 也发布了类似的图片，电池电量显示为 103%，后来又增加到 104%。

不过幸运的是，微软工程师 Jennifer Gentleman 已经注意到了这些帖子，并表示正在调查这个问题，因为已经有很多关于这个错误的报告。有趣的是，她还证实，这种电池显示 Bug 也存在于较旧的 Dev 版本中。

IT之家了解到，Win11 Dev 预览版 Build 22494 在任务栏中添加了一键静音麦克风功能，并支持在任务视图显示快照组，还修复了工具提示在任务栏随机位置出现的 Bug。