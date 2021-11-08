GPD Pocket 3 预售：8 英寸屏 + i7-1195G7，量产版升级钢化玻璃触控板

IT之家 11 月 8 日消息，GPD Pocket 3 掌上电脑已于日前开启预售，i7-1195G7 版售价 5899 元。今天，GPD 官方公布了 Pocket 3 掌上电脑量产版的几处技术调整。

GPD 表示，Pocket 3 量产的机器将加入加速度传感器，当平板模式时，可以自由旋转，实现桌面的转正。不用再手动调整桌面方向。量产版的 Pocket 3 也将传统的触控板更换为了钢化玻璃触控板。另外，TF 卡槽也在开发中。

IT之家了解到，GPD Pocket 3 有高、低配两款，高配搭载 1195G7 处理器，低配为 N6000 处理器。 屏幕为 8 英寸阳光屏，360 度翻转反扣式设计，1920×1200 分辨率，284ppi 像素密度，16:10 比例，500nit 亮度，支持 10 点触控，同时兼容 4096 级别压感手写笔。Pocket 3 机身配备 3 个 USB3.2 Gen2 接口，均为 10Gbps 传输速率（1000MB/s）。

功能方面，Pocket 3 将功能接口模块化，可以随时更换不同的扩展模块。其中，串口扩展模块为标准的 EIA RS-232 串行通讯接口，支持连接 9 针串口设备。