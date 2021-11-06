微软 Edge Dev 浏览器 97 发布：改进 PDF 和密码管理

IT之家 11 月 6 日消息，据 onMSFT 报道，近期微软面向 Edge Insider Dev 频道发布了 Edge 97 版本，首个版本 Build 97.0.1060.2 带来了新的 PDF 和密码管理功能。Microsoft Edge 是 Windows 10 和 Windows 11 上的默认 PDF 阅读器，这个新版本进一步改善了查看和标记的体验。

微软 Edge 也已成为不错的密码管理器，IT之家获悉，这个新版本使创建新的网站账户或在购物网站上使用优惠券和结账成为可能，只需一次点击。

下面是更新日志

增加了在 PDF 文件上绘制任意高亮的功能。

增加了打印偶数或奇数页的选项。

在帐户注册网页上结合自动填写和密码生成功能，以便能够在一次点击中创建新的网站账户。

在某些购物网站上结合个人信息和支付信息的自动填写，以便能够在一次点击中使用优惠券和结帐。

默认启用一键更新密码，在泄露的密码设置页面添加一个按钮，直接进入网站的密码更新页面，然后使用密码生成功能自动填写新密码。

在用--app 命令行 flag 打开的窗口中增加了下载按钮。

管理策略：（文档和管理模板的更新可能还没有生效）

・ 增加了控制 Internet Explorer 模式工具栏按钮是否启用的策略。

・ 增加了控制 Edge 自动增强图片的能力是否被启用的策略。

・ 增加了控制是否启用无障碍图像标签的策略，该策略可以控制是否可以使用服务来为尚未有说明的图像生成说明。

开发者：

・ 增加了实验性的 WebView2 API 来处理基本的网站认证。

・ 为 WebView2 应用程序增加了实验性的 API，用于发送和接收 post web 消息到 iframes。

・ 为 WebView2 应用程序增加了一个 API，用于查询用户数据文件夹的位置。

像往常一样，这个新版本还带来了一些错误 Bug 修复。

随着 Edge 97 本周登陆 Eev 频道，Edge 96 也已经进入 Beta 频道，并将在本月底到达稳定频道。如果你使用的是 Linux，微软 Edge 本周发布了稳定版本，它支持所有主要的 Linux 变体。