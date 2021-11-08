消息称高通 SM8450 名称不叫骁龙 898，摩托罗拉 Moto 新旗舰双证齐全，最高支持 68W 快充

IT之家 11 月 8 日消息，近期，高通官网上线了 2021 年度骁龙技术峰会的页面，官宣峰会将于 2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日举行。

目前官网只宣布了峰会的日期，并表示“即将推出更多信息”。不过根据此前的预热和爆料，高通骁龙下一代旗舰芯片 ——SM8450（暂称骁龙 898）将会在峰会推出。

今天联想表示，将推出 moto edge X 新机，并号称“无限强大，充满期待”。

据微博博主 @数码闲聊站 称，moto 准备抢骁龙 898 的首发，终端命名就是 edge x，第一款预热的骁龙 898 新机。

今晚，该博主又透露，moto 新旗舰双证齐全了，备案充电器支持 11V 6.2A 最高 68W 超级快充。另外暗示，高通新旗舰芯 SM8450 采用新的命名规则，应该不再称为骁龙 898。

IT之家曾报道，SM8450 芯片预计采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU。此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.79GHz，量产提频，在提升性能的同时，也会增加功耗。

微博博主 @数码闲聊站 此前曝光了一台搭载 SM8450 芯片的工程机设备，核心频率分别是 1 x 3.0GHz、3 x 2.50GHz、4 x 1.79GHz，GPU 为 Adreno 730。