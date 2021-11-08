中国联通在全国启动 5G 消息试商用：免下载，全面支持图片、视频、位置等

IT之家 11 月 8 日消息，今天，中国联通在全国启动 5G 消息试商用，并开展“5G 消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的 5G 消息体验包，友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的 5G 消息新体验。

5G 消息一直被认为是 5G 时代的杀手级应用，相当于现在短信的“升级版”，和微信一样能够发图片、视频消息，甚至能够买票、购物。

IT之家获悉，官方介绍，5G 消息是 5G 时代基于 GSMA 统一标准的基础通信业务，是 5G 商用最快落地的生态应用之一。中国联通在智能终端原生短消息业务的基础上，构建了全新的 5G 消息业务和信息服务入口，推出面向行业和个人客户的 5G 消息业务，支持个人与个人、企业与个人之间的实时动态交互，具有多个特点：免下载，交互服务智能化，全面支持图片、视频、位置等富媒体，基于实名认证，数据安全可靠等。

随着应用的逐步丰富，5G 消息将有望成为用户的主要场景服务入口和载体，用户在短信界面搜索企业 chatbot 名称，即可直接获取企业服务，极大简化操作流程，缩短交易链条，优化用户体验。

IT之家获悉，中国联通 5G 消息试商用初期，将提供智慧金融、智慧商超、智慧物流、智慧政务、智慧出行等领域的应用场景。同时，作为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方通信服务合作伙伴，中国联通将联合冬奥合作伙伴共同打造基于冬奥场景的 5G 消息应用，为公众带来智慧冬奥的全新体验。