统信 UOS V20 完成中国联通核心业务系统 CentOS 试点替换迁移

IT之家 10 月 1 日消息 据统信软件发布，2021 年开始，针对 CentOS 停服问题，统信软件积极推动 CentOS 自主替代和迁移服务工作。

由于 CentOS 社区宣布 CentOS 7 将于 2024 年底停止服务，而 CentOS 8 在 2021 年底停止更新，中国联通业务系统 CentOS 使用占比超 90%，中国联通软件研究院未雨绸缪，为防止版本停服带来的安全隐患，于 2021 年在国内率先启动 CentOS 迁移试点工作。

统信软件表示，广泛听取中国软件评测中心的意见和建议，与研究院技术攻关团队一起，经过多次方案设计磋商、前期适配和测试，遴选联通云平台、cBSS 微服务、计费出账、5G SA 智汇消息、新客服外呼中心作为实际利旧替代场景，采用“分批分级，逐步替代”的原则，在原有 CentOS 服务器上进行统信服务器操作系统迁移替换。

目前已完成第一批业务试点替换工作，运行状态稳定，性能无明显差异，经过系统调优后，部分指标优于原系统性能。

迁移范围

本次统信软件负责迁移替代实施的五大场景均是中国联通集约化 IT 核心业务系统，涵盖了生产、管理、服务等各个领域，每个迁移试点业务系统规模都足够庞大：

迁移试点业务系统

联通云平台是中国联通全面数字化转型中的“数字化敏捷底座”，为联通集团和 41 个分子公司的近 300 个业务应用提供运行支持。

计费出账系统承载着全国 31 省全业务支撑，出账用户超 4 亿。

cBSS 是中国联通集中业务支撑系统，日服务调用量超过 30 亿。

5G SA 智汇消息已支撑用户 6000 万 +，日均处理消息量 96 亿 +。

新客服外呼中心基于联通云平台建设，是全国集中客服系统，目前支撑全国 25 个省分，为联通全国客服坐席提供外呼能力。

实施回顾

在具体实施过程中，联通软件研究院采用在业务波谷时段，按照预定操作计划和回滚方案，开展原地迁移实施。包括：数据备份/系统备份、业务迁移、原地操作系统更换、重启主机（主要是内核重装或升级）、重新加载业务负载、业务核验等步骤。

迁移工作涉及技术组件种类众多，涉及 100 多种，涵盖云计算、数据库、大数据、中间件、AI、虚拟化以及多种专业化业务组件等。

试点替代工作从 8 月初开始选择试点应用，仅一个多月的时间就完成第一批业务试点替换工作，运行状态基本稳定，性能无明显差异。

联通软件研究院发现操作系统基础软件、包组、配置、部署模式、版本等也各有不同，场景多、技术组件复杂，对本次迁移提出了不少难题，同时为了保障业务的 100% 稳定运行，由联通软件研究院、统信软件等多位技术专家成立工作小组，制定出多种备份方案确保迁移工作正常进行，攻坚克难、专项突破，最终于 9 月中旬完成试点迁移。

统信 CentOS 迁移工具加速整体项目进度

IT之家获悉，在本次迁移项目中，统信软件提供自主研发的【CentOS 迁移工具】助力联通软件研究院在保持原有硬件、应用环境不变的情况下完成替换工作。

统信 CentOS 迁移工具主要功能

迁移评估

对于迁移前的系统环境进行评估检测，为用户提供参考及凭证。

迁移前

检测当前系统版本，配置迁移环境，完成迁移的准备工作。

迁移中

开始迁移，显示迁移进度及详情。

迁移完成

完成迁移，查看迁移详情。

总结

当前，中国联通已实现集中业务系统的全栈自主研发，从服务器芯片、操作系统、数据库到终端设备、浏览器的整体建设。

通过在运营商核心业务系统的替换，论证了 CentOS 在线迁移至统信操作系统的可行性，具备了良好的示范性和经验积累。

本次统信操作系统替换 CentOS 的顺利完成，再次验证了基于统信操作系统解决方案可以在运营商核心场景下替代国外主流产品，为面临同样问题的各政企单位、各行业数字化建设提供了最佳实践样板。