我国“天问一号”环绕器成功实施第五次近火制动，进入遥感使命轨道

IT之家 11 月 8 日消息，根据中国探月工程官方消息，今日我国“天问一号”火星环绕器成功实施第五次近火制动，准确进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测。

此前我国“祝融号”火星车已圆满完成既定巡视探测任务目标，各项状态良好，在度过日凌现象后继续开展探测任务。综合考虑环绕器全球遥感探测和火星车中继通信需求，工程研制团队为“天问一号”环绕器优化了轨道设计，确定了近火点约 265 千米、远火点约 1.07 万千米、周期约 7.08 小时的遥感轨道方案，在保证开展环绕科学探测的同时，为火星车提供更多的中继通信支持，提升任务开展的效率。

官方表示，在遥感轨道，环绕器中分辨率相机、高分辨率相机、次表层探测雷达、矿物光谱分析仪、磁强计、离子与中性粒子分析仪、能量粒子分析仪等 7 台科学载荷，将获取火星形貌与地质构造、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学数据，重点关注陨石坑、火山、峡谷、干涸河床等典型地貌和地质单元，实施高分辨率探测。

据IT之家了解，截至目前，环绕器在轨运行 473 天，地火距离 3.84 亿千米，光行时 21 分 20 秒；火星车在火星表面工作 174 个火星日，累计行驶 1253 米，两器状态良好，各系统工况正常。