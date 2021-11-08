优麒麟 Linux 隐藏快捷键官方玩法大全

IT之家 11 月 8 日消息，快捷键，指通过不同的按键组合，达到快速执行某个命令或者启动某个软件的方式。现在，优麒麟官方带来了教程《玩转优麒麟快捷键》。

本文将快捷键分为 3 类场景进行介绍：通用高频、UKUI 桌面和常规窗口。通用高频场景指任何软件，甚至任何系统都约定俗成的快捷键；UKUI 桌面场景下的快捷键主要由桌面环境支持；其他常规窗口场景由系统提供。

说明：本文中提及的 Win 键指键盘上的 Windows 旗帜（或标为文字 Win/Windows）按键，通常位于 Ctrl 键和 Alt 键中间。

通用 & 高频场景

1. 复制粘贴：Ctrl+C、Ctrl+V

首先介绍的当然是我们俗话所说的“CV 大法”了，鼠标按住左键进行拖动，选中内容后按“Ctrl+C”复制（也称作拷贝），再按“Ctrl+V”粘贴。

2. 剪切：Ctrl+X

剪切即移动。移动文字、移动文件路径等，剪切之后原来的位置就没有内容了，这是剪切和复制最大的区别。

3. 全选：Ctrl+A

一键全选，解放鼠标。

4. 撤销：Ctrl+Z

撤销又称“后悔键”，快速返回上一步就用它！

UKUI 桌面场景

1. 截图三连：认准 Print Screen SysRq (PrtSc) 键

PrtSc：截取全屏

Ctrl+PrtSc：截取当前窗口

Shift+PrtSc：截取自定义区域

2. 打开网络连接：Win+K

玩机没网怎么行，设置好网络才能冲浪~

3. 打开 Peony：Win+E

Peony：优麒麟文件管理器

4. 打开控制面板：Win+I（大写的 i）

打开控制面板，尽情探索优麒麟实用功能！

5. 打开终端：Win+T 或 Ctrl+Alt+T

终端控制台，懂得都懂。

6. 打开系统监视器：Ctrl+Shift+Esc

查看系统进程，查看 CPU 占用率。

7. 显示系统侧边栏：Win+A

查看通知中心，剪切板，还有诸多小插件可以使用哦。

8. 显示全局搜索：Win+S

快速搜索应用程序、文件等。

9. 锁屏：Win+L

快速锁定屏幕，保护桌面。

10. 显示电源页面：Ctrl+Alt+L

选择执行锁屏、切换用户、注销、重启、关机等操作。

常规程序 & 窗口场景

按下 Win+I（大写的 i）打开控制面板探索更多实用功能设置。另外，悄悄告诉你，在开始菜单的用户手册里，还有更多小秘密~

以上所说的快捷键中，涉及到 F1-F12 的功能键若不生效，可以使用 Fn 键切换功能（通常位于键盘左下角）。