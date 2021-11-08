优麒麟 Linux 隐藏快捷键官方玩法大全

IT之家 11 月 8 日消息，快捷键，指通过不同的按键组合，达到快速执行某个命令或者启动某个软件的方式。现在，优麒麟官方带来了教程《玩转优麒麟快捷键》。
本文将快捷键分为 3 类场景进行介绍：通用高频、UKUI 桌面和常规窗口。通用高频场景指任何软件，甚至任何系统都约定俗成的快捷键；UKUI 桌面场景下的快捷键主要由桌面环境支持；其他常规窗口场景由系统提供。
说明：本文中提及的 Win 键指键盘上的 Windows 旗帜（或标为文字 Win/Windows）按键，通常位于 Ctrl 键和 Alt 键中间。
通用 & 高频场景
1. 复制粘贴：Ctrl+C、Ctrl+V
首先介绍的当然是我们俗话所说的“CV 大法”了，鼠标按住左键进行拖动，选中内容后按“Ctrl+C”复制（也称作拷贝），再按“Ctrl+V”粘贴。
2. 剪切：Ctrl+X
剪切即移动。移动文字、移动文件路径等，剪切之后原来的位置就没有内容了，这是剪切和复制最大的区别。
3. 全选：Ctrl+A
一键全选，解放鼠标。
4. 撤销：Ctrl+Z
撤销又称“后悔键”，快速返回上一步就用它！
UKUI 桌面场景
1. 截图三连：认准 Print Screen SysRq (PrtSc) 键
PrtSc：截取全屏
Ctrl+PrtSc：截取当前窗口
Shift+PrtSc：截取自定义区域
2. 打开网络连接：Win+K
玩机没网怎么行，设置好网络才能冲浪~
3. 打开 Peony：Win+E
Peony：优麒麟文件管理器
4. 打开控制面板：Win+I（大写的 i）
打开控制面板，尽情探索优麒麟实用功能！
5. 打开终端：Win+T 或 Ctrl+Alt+T
终端控制台，懂得都懂。
6. 打开系统监视器：Ctrl+Shift+Esc
查看系统进程，查看 CPU 占用率。
7. 显示系统侧边栏：Win+A
查看通知中心，剪切板，还有诸多小插件可以使用哦。
8. 显示全局搜索：Win+S
快速搜索应用程序、文件等。
9. 锁屏：Win+L
快速锁定屏幕，保护桌面。
10. 显示电源页面：Ctrl+Alt+L
选择执行锁屏、切换用户、注销、重启、关机等操作。
常规程序 & 窗口场景
按下 Win+I（大写的 i）打开控制面板探索更多实用功能设置。另外，悄悄告诉你，在开始菜单的用户手册里，还有更多小秘密~
以上所说的快捷键中，涉及到 F1-F12 的功能键若不生效，可以使用 Fn 键切换功能（通常位于键盘左下角）。