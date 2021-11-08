Fedora Linux 35 正式版发布：升级 GNOME 41，增强第三方应用支持

IT之家 11 月 8 日消息，红帽公司赞助的社区驱动型开源协作项目 ——Fedora 项目日前宣布推出 Fedora Linux 35，这是完全开源的 Fedora 操作系统的最新版本。Fedora 35 中的新功能旨在改善从初级到高级所有用户的整体体验。

该版本延续了 Fedora 项目对于提供领先开源技术的重视，包括从 Linux 内核到桌面体验的更新。Fedora 35 的更新包括：

推出针对 Fedora 工作站的 GNOME 41。GNOME 41 改变了 GNOME 中的多任务处理方式，同时还提供了新的远程桌面客户端，以及用于管理移动网络连接的移动设置面板和多项性能增强。此外，在 GNOME 40 中引入的水平工作流也有新的增强功能，从而提高易用性。

增强第三方应用支持，使得通过 Flathub 安装第三方软件更加容易。这样，用户可以通过 Flathub 安装 Zoom、Minecraft、Bitwarden 和其他流行的应用，并通过 Flathub 直接显示在 GNOME 软件中。

加入 Fedora Kinoite 变体。与 Fedora Silverblue 类似，Fedora Kinoite 搭载 KDE Plasma 桌面操作系统，一种可重新配置使用 RPM-OStree 和以容器为核心工作流的桌面产品。

改进 Wayland 对 NVIDIA 的支持。这增加了对配有 Xwayland 的 NVIDIA 驱动程序的支持，这让那些希望在没有原生 Wayland 支持能力情况下运行应用的用户仍然能够在 NVIDIA 驱动程序下实现对 3D 的支持。

此外，Fedora 35 还更新了关键编程语言和系统库包，包括 firewalld 1.0.0、LLVM 13、GNU 工具链更新、Python 3.10 等。

Fedora 服务器技术

IT之家获悉，Fedora 35 Cloud 镜像现在支持 BIOS+UEFI 混合启动。通过这一更新，用户现在可以支持旧版 BIOS 的回滚，但也可以在需要时使用 UEFI。此外，Fedora 33 将 Btrfs 作为 Fedora 工作站的默认文件系统，而对于 Fedora 35，Btrfs 也是 Fedora Cloud 的默认文件系统。这将使用户能够利用透明压缩而节省文件系统空间，以及 Btrfs 提供的其他功能。