AMD 发布 Radeon PRO V620 专业显卡：72CU 32GB 显存，为云游戏设计

IT之家 11 月 5 日消息，AMD 于 11 月 4 日正式发布了 Radeon PRO V620 专业显卡，基于 RDNA 2 架构打造，采用 7nm 制程工艺。这款产品不仅能够为数据中心提供高性能运算能力，还可以满足 3A 游戏、3D 渲染的需求。

这款显卡采用涡轮风扇散热，厚度为两个插槽。产品适用于数据中心，可以为用户提供云游戏运算能力。该显卡配备高达 32GB GDDR6 显存，128MB 无限缓存，拥有 72CU，共 4608 个流处理器；显存位宽 256-bit，带宽 512 GB/s。

AMD 视觉和云游戏副总裁 Jeff Connell 表示，AMD Radeon PRO V620 显卡可以将高质量 3A 游戏体验带到云端。“我们看到世界各地的客户均在发展云游戏业务，这种方式可以使得用户们能够随时随地享受高画质游戏。”

IT之家了解到，Radeon PRO V620 显卡支持 Vulkan、OpenGL、DirectX 12 Ultimate 等技术，结合 32GB 大容量缓存，可以同时为多个玩家提供低延迟的数据流。此外，显卡具有基于 SR-IOV 的 GPU 虚拟化技术，同时具有基于硬件的安全特性。显卡支持 AMD 最新的驱动以及 AMD ROCm 软件，不仅适用于云游戏，还可以用于 DaaS、WaaS 和机器学习运算。