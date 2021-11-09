第三方工具 RoundedTB 可让微软 Win11 任务栏变成圆角 UI

IT之家 11 月 9 日消息，据 MSPoweruser 报道，变化和不满也会导致很多创新的点子诞生。微软 Windows 11 的任务栏就是这种情况，它让很多用户不太满意，并导致了改进任务栏的应用程序开始接二连三出现。

RoundedTB 就是这样一款应用，旨在使你的任务栏像 Windows 11 用户界面的其他部分一样变成圆角 UI 或者更具有曲线观感。

IT之家获悉，RoundedTB 可为你的任务栏添加边距、圆角和分段! 通过 RoundedTB，你可以定制 Windows 任务栏的形状和外观，而无需修改任何系统文件或进行任何永久性的系统更改。

该应用程序提供以下功能



基本选项

使用 RoundedTB 最简单的方法是简单地输入一个边距和角半径。RoundedTB 存在于系统托盘中，只需右击它的图标就可以访问所有的设置。

边距 - 控制从任务栏的每一侧移除多少像素，在其周围创建一个你可以看到和点击的边距。

边角半径 - 调整任务栏的边角应该有多圆滑。

高级 - 显示一系列额外的高级定制选项。

应用 - 将选定的设置应用到任务栏上。

高级选项

这些选项允许进一步的定制，以牺牲一些用户友好性为代价。

独立页边距 - 在高级设置中，页边距框上出现一个 [...] 按钮。点击它可以启用独立边距，它允许你为任务栏的每一面指定边距。你也可以使用负值来隐藏某些面的圆角，允许你将任务栏“附加”到显示器的不同面。

动态模式（Windows 11）--动态模式自动调整任务栏的大小以适应其中的图标数量，使任务栏的行为类似于 macOS 的 Dock 栏。

分割模式（Windows 10）--分割模式是 Windows 10 的动态模式的简化版。由于任务栏比较有限，动态调整任务栏的大小是不可能的。然而经过一些设置，分割模式允许你将任务栏与系统托盘分开，并随意调整其大小。

显示系统托盘 - 这将切换是否在动态/分屏模式下显示系统托盘、时钟等。它可以通过按 [Win]+[F2] 在任何时候切换。

目前还有一些已知的问题，如任务栏在某些配置中向左延伸，自动隐藏等功能仍在试验中，但总体而言，似乎没有任何其他破坏性因素。

RoundedTB 应用是免费下载的，可以在 Windows 11 和 Windows 10 应用商店里找到。