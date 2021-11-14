鸿海集团斥资 15.27 亿元，投资半导体/电动汽车

IT之家 11 月 14 日消息，根据钜亨网报道，鸿海集团 11 月 12 日晚间公告，分别向 Foxconn EV Technology Inc 增资 1.25 亿美元（约 7.99 亿元人民币），向鸿扬半导体增资 31.7 亿新台币（约 7.28 亿元人民币），积极布局电动汽车、半导体两大应用。

鸿海财务长黄德才表示，今年的资本支出中约有 100 亿新台币是针对 3+3 转型升级的投资，预计 3+3 明年的资本支出落在 200 亿元内，首要以电动汽车为主，其次是半导体。

鸿海在法说会后公告，通过子公司 PCE Paragon Solutions Kft.增资 Foxconn EV Technology Inc.，鸿海直接增资鸿扬半导体，目前均为长期投资。鸿海也将新竹 6 英寸晶圆厂的建筑物及附属厂房、设施等，通过关系人交易给鸿扬半导体。

鸿海集团于 2021 年 10 月 18 日正式发布了 Model C、Model E、Model T 三款电动汽车，均基于鸿华先进自主研发的平台打造。其中 Model E 车型定位中高端，百公里加速仅需 2.8 秒，动力可达 750 匹马力，续航 750km。此外，该车还拥有人脸识别等智能功能。

IT之家了解到，鸿海集团 3+3 转型升级指的是：电动汽车、数字健康、机器人三大产业，与人工智能、半导体、新世代通讯技术三大核心技术。其中，电动汽车将是重中之重，目前 MIH 平台联盟厂商已经达到 635 家。