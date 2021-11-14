雷柏推出 E9550G 刀锋多模无线键盘：249 元，铝合金边框

IT之家 11 月 14 日消息，雷柏本月推出了全新的 E9550G 刀锋多模无线键盘，相比此前 99 键配列的 E9350G ，增加的独立的数字小键盘区，变为 110 键配列。这款键盘依旧提供黑白两色，支持蓝牙、2.4G 多模无线。

E9550G 键盘造型轻薄，采用了前窄后宽的楔形设计，键帽中央有着凹陷。该产品采用经典的剪刀式按键结构，内部使用硅胶颗粒，回弹迅速。键盘采用铝合金边框以及底盖 ，采用 Type-C 接口进行充电。

该产品支持边充边用，内置电池容量 300mAh，续航约 60-96 小时，2 小时充满。

功能方面，雷柏 E9550G 键盘支持蓝牙 5.0、蓝牙 3.0 两种标准，兼容 Windows 以及 macOS 双系统，还支持智能手机等设备。产品最多可连接四台设备，并可以在这之间快速切换。键盘具有 Fn 快捷键，支持在 Windows 和 macOS 之间切换按键定义，此外拥有独立的计算器按钮、复制粘贴按键。

在 Windows 系统中，键盘支持多种快捷键，提高操作效率。

IT之家了解到，雷柏 E9550G 无线键盘按键行程 1.5mm，按键寿命 500 万次。产品目前已经开售，定价 249 元。此外，99 键配列的 E9350G 键盘售价 199 元。