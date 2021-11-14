英特尔 i9-12900KF 处理器跑分曝光，在两个榜单位居榜首

IT之家 11 月 14 日消息，英特尔 12 代酷睿 i9-12900K 处理器已经发布，该型号内置 8 颗性能核心以及 8 颗能效核心，总计 24 线程，集成有核心显卡。据外媒 NotebookCheck 报道，不带核显版本的 i9-12900KF 处理器跑分数据在 PassMark 和 UserBenchmark 两大平台曝光，其分数超过 i9-12900K，目前位居榜单首位。

i9-12900K 处理器 P 大核频率可达 5.2GHz，E 小核频率最高 3.9GHz，支持超频。跑分数据上看，不带核显的 i9-12900KF，性能相比前一款有着明显提升，PassMark 单线程性能 4207 分。在这项跑分中，苹果 M1/Pro/Max 芯片的单线程性能，全面落后于英特尔 12 代酷睿处理器。

在 UserBenchmark 中，这款处理器的 2、4、8 以及全核性能，对比 i9-12900K 也是全面超越，单线程成绩相当，均为 218 分。

IT之家了解到，英特尔 12 代酷睿 Alder Lake 处理器目前发布的型号有 i5-12600K (F)、i7-12700 (F)、i9-12900K (F) 六款，i9-12900KF 目前国行售价 4699 元，而内置核显的版本售价 4999 元。

除此之外，还会有 65W TDP 的 i9-12900 型号未发布，移动平台的 i9-12900HK 也没有亮相。