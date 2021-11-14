微软发布 Xbox 无线控制器/立体声耳机 20 周年特别版：半透明，售价 499 元

IT之家 11 月 14 日消息，微软 Xbox 游戏品牌已经成立 20 年，今日官方正式发布了 Xbox 无线控制器/立体声耳机 20 周年特别版。两款产品均采用半透明外壳，售价均为 499 元。

这两款产品将于 11 月 15 日零点正式开售，目前已经在京东、哔哩哔哩商城上架。

Xbox 无线控制器特别版基于 Xbox Series X/S 手柄打造。产品支持 2.4G 无线、蓝牙双模，外壳下可见左右侧的双震动马达。

据IT之家了解，这款控制器背部握把处有着荧光绿橡胶，提供良好的防滑效果。产品不仅兼容 Xbox，还支持 Win10 及以上系统，Steam 平台、腾讯 START 云游戏平台以及安卓、苹果设备。

Xbox 立体声耳机特别版采用有线设计，自带麦克风，具有绿色点缀。产品支持杜比全景声、Windows Sonic、DTS headphone:X 多种音效，内置 40mm 钕磁动圈单元。官方表示，这款耳机采用轻量化设计，头带长度可调节，麦克风不用时可以向上弯折收起，右耳罩可以方便控制音量。

参数方面，Xbox 此款耳机阻抗 32Ω，频响 20Hz-20kHz。产品目前仅在哔哩哔哩商城有售，定价 499 元。

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