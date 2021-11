IT之家 11 月 14 日消息,感谢IT之家网友 @ @Betta_Fish 的线索投递,微软宣布,2021 年 12 月 31 日之后,To Do 应用版本 2.48 或以下将不再支持跨设备同步。

不过,使用旧版本的用户仍然可以在离线模式下使用 To Do。

2021 年 12 月 31 日之后,用户可以通过更新应用到最新版本来保持 To Do 应用同步。如果用户在更新带 2.49 或更高版本之前注销,将会丢失所有未显示的数据。

IT之家了解到,奇妙清单在 2020 年 5 月 6 日关闭,微软建议用户迁移至 To Do。微软 To Do 应用同时支持网页、PC、移动端。AI 智能建议功能会按照任务优先级排序,并且软件会按照日期进行分类。

微软还在今年 4 月宣布,To Do 应用将不再支持 iOS 12 或以下的苹果设备。