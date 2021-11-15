苹果将与美国八州合作上线数字身份证，存储在 iPhone 钱包中

11 月 15 日消息，苹果正在与美国各州合作推出 iPhone 用户的数字身份证。合同显示，苹果在执行计划的许多方面拥有“全面决定权”，而政府和纳税人将为这项计划提供部分资金。

未来苹果将允许 iPhone 用户将驾照或州身份证明存储在 iPhone 钱包中，但这项计划的部分资金将由参与这项计划的州和相应纳税人提供。

乔治亚州、亚利桑那州、俄克拉何马州和肯塔基州与苹果达成的合同显示，苹果将严格控制 iPhone 用户数字身份信息的部署。报告称，苹果在这项计划的许多方面拥有“全面决定权”，包括设备兼容性、服务上线日期、各州的营销活动，以及各州如何报道计划效果等等。

合同显示，每个参与州必须“分配合理充足的人员和资源，以支持这一计划的启动，具体时间安排将由苹果确定。”这包括“按照苹果认证要求”在不同类型的苹果设备上测试这项服务。

此外，各州具体负责向民众推广数字身份认证服务，并鼓励地方警察和国税局等机构接纳数字身份认证服务。州政府机构需要“在所有与数字身份认证相关的公关活动中展示推广这一计划”，苹果将会对此进行审查和批准。

苹果还要求参与州对计划中身份验证的真实性负责。合同还免除了苹果在身份验证系统中可能存在结果不一致的风险任何差异，其中内容显示：“苹果对任何验证结果不承担责任，相关机构承诺所有验证结果都是‘按原状’提供的，对于其准确性或性能没有任何明示、暗示或其他保证。”

尽管这是一个由苹果公司主导的项目，但那些不使用 iPhone 的纳税人也需要为自己所在州推出这个数字身份认证计划埋单。合同明确规定“除非双方另有约定，任何一方都不应根据本协议向另一方支付任何费用”，这意味着参加州将使用纳税人的钱为这一计划推广和使用提供资金。

这样一个由各州埋单的数字身份证计划引发了许多担忧，其中最明显的是安全问题。用户需要将他们最敏感的个人信息转移到 iPhone 上，本质上就是在一台设备上建立他们的身份认证。如果部署不正确，这种类型的跟踪信息很容易被滥用。

与苹果公司的数字身份认证程序类似的有 Clear，这款数字身份识别应用程序可以作为用户通过机场和体育场安检通道的身份证明。Clear 过去曾考虑出售用户数据，还使用这些数据向用户推广相关广告。不管苹果选择如何利用这些数据，这套数字身份认证系统很快就会进入康涅狄格州、爱荷华州、马里兰州、犹他州、乔治亚州、亚利桑那州、俄克拉何马州和肯塔基州这八个州。