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多款英特尔酷睿 i5-12400 处理器工程版曝光：6 核 12 线程，4.4 GHz

2021/11/15 15:56:10 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 15 日消息，据外媒 VideoCardz 报道，近期多款英特尔酷睿 i5-12400 处理器的工程版在中国及海外曝光，有些型号甚至在 eBay 平台销售，售价 228 美元。根据 CPU-Z 信息，这款处理器为 6 核 12 线程设计，没有采用 i5-12600 及以上型号的大小核设计，L3 缓存为 18MB

此前曝光的 i5-12400 处理器为 ES1 或 ES2 版本，CPU-Z 中不显示型号，外媒表示英特尔会生产上千片 ES 版本处理器给电脑和主板厂商进行测试，但是这种产品不可以用于零售版 Z690 主板，因此普通用户买回去也不可以使用。只有 QS 版处理器才可以使用。消息人士表示，Alder Lake 系列处理器还会有 ES3 版本，更加接近正式版，现有的 Z690 主板可以支持。

目前在 eBay 出售的处理器代号为 QXDY，实际上属于 QS 版本，这与此前 Comptoir Hardware 曝光的 QYHX 型号十分类似，步进为 C0。

从 CPU-Z 信息可以看出，QXDY 处理器的主频最高为 4.4GHz，型号能够正常显示，而 QYHX 型号主频最高限制在 4.0GHz，对指令集的支持也有所不同。正式版酷睿 i5-12400 处理器，将会支持 AVX2、AVX512、FMA3 等指令集，TDP 65W，同时内置 UHD 770 核心显卡。

▲ 左图为最新的 QS 正显版，右图为此前的 ES 不显版

IT之家了解到，目前英特尔 i5-12400 QXDY 处理器依旧在 eBay 上销售，价格约合人民币 1455 元人民币。需要注意的是，产品购买后可能有主板不支持的风险。

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关键词：英特尔i512400处理器

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