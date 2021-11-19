比亚迪元 Plus 发布：最大续航 510 公里，明年 1 月 1 日开启预售

IT之家 11 月 19 日消息，在 2021 广州车展上，比亚迪发布了元 PLUS 新车，该车是比亚迪 e 平台 3.0 首款纯电 SUV，新车将于 2022 年 1 月 1 日正式开启预售，预计预售价为 12-15 万元，将于明年一季度上市。

元 PLUS 是 e 平台 3.0 首款 A 级潮跑 SUV，其整体设计与此前的元 Pro 车型有很大不同，此前标志性的“小书包”也被取消，前脸采用了比亚迪最新的 Dragon Face 3.0 设计语言，新一代“龙颜美学”设计理念配合狭长的前大灯组，贯穿前脸的镀铬饰条上还带有浮雕小篆字样的“元”，元 PLUS 车身线条也非常简洁、流畅且富有凌厉感。

尺寸方面，长宽高分别为 4455*1875*1615 mm，轴距 2720mm，元 PLUS 继承了比亚迪 e 平台 3.0 的一些特质，譬如短前悬短后悬、长轴距的设计，以保证车内宽敞舒适的乘坐空间。

元 PLUS 内饰部分由比亚迪全球内饰设计总监米开勒・帕加内蒂带领团队打造，是以运动健身为主题，将器械、肌肉和音乐几个元素结合一起，来表达比亚迪的品牌自信与追求时尚潮流的态度。采用独立旋转中控屏、独立悬浮式液晶仪表盘，还配备了全新设计的挡杆，造型类似于飞机油门推杆。

动力方面，元 PLUS 搭载了最大功率为 150kW、峰值扭矩为 310N・m 的交流永磁同步电机，新车 0-100km/h 加速仅需 7.3 秒。

续航方面，元 PLUS 搭载了磷酸铁锂刀片电池，电池容量分别为 50.1kWh 和 60.5kWh，新车综合工况续航里程分别为 430km 和 510km。