广汽本田旗下 e:N 系列首款纯电动车 e:NP1 亮相广州车展

IT之家 11 月 19 日消息，根据广汽本田官方的消息，11 月 19 日，广汽 Honda 旗下 e:N 系列首款纯电动车 ——e:NP1 亮相广州车展，首次对公众近距离呈现 e:N Design 全新设计语言。

据介绍，e:NP1 传承 Honda 高度专业化的运动基因。作为 Honda 的最新力作，e:N 系列启用全新智能高效纯电架构 ——e:N Architecture，其整合了三合一高功率驱动电机、大容量・高密度电池、高刚性纯电动车专属车架以及底盘平台。

e:NP1 搭载的 e:N Architecture F 架构，更是在 e:N Architecture 架构下专为中小型 EV 开发。基于前置前驱 FWD，e:NP1 驾控体验远超同级 EV，驾驶性能达到压倒性的轻快迅敏。依托 Honda 卓越的电控技术积淀，e:NP1 所搭载的电机功率密度达到行业领先水平，电机的控制程序集成高达 20000 多个场景算法，是普通纯电动车的 40 倍以上，使得 e:NP1 能够适应更加广域的驾驶场景。

外观方面，e:NP1 采用了空气动力学车身，外观简洁锋利，同时，e:NP1 启用 e:N 系列全新车标，充电过程中，“Heart beat 心动交互灯语”随电量而动。内饰方面，e:NP1 搭载同级领先的 15.2 英寸高清超薄边框中控屏、10.25 英寸彩色全液晶仪表盘，同时，e:NP1 续写 Honda“空间魔术师”传说，保证了后排乘坐空间的最大化，其后排坐垫为 Honda 车型中最长、并保证了最适倾斜角度。

2022 年上半年，广汽 Honda e:NP1 车型即将全面上市。