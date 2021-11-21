微软 Win11/10 Surface App 新增支持自动检测 Surface Slim Pen 1 手写笔

IT之家 11 月 21 日消息，微软已经向其 Surface 应用推送了一个更新，将应用的版本号升级到 61.84.139.0。最新的更新包括支持自动检测 Surface Slim Pen 1 手写笔。另外还包括一些修复。

2019 年，Surface Slim Pen 1 随着 Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3 新设备发布。

IT之家获悉，Surface Slim Pen 1 可以插入 Surface Pro X Type Cover 键盘的顶部并在对接时会以无线的方式充电，取代了旧款 Pen 所一直沿用的 AAAA 电池供电方式。Surface Slim Pen 1 在被拿出时会自动弹出一个菜单，方便用户立即在 Whiteboard 等应用程序上进行创作。

“让你的 Surface 发挥最大功效。Surface 应用程序为你提供了定制选项和了解您的 Surface 设备的机会。对你的体验提出反馈意见，以便我们能够继续使它变得更好。只要你需要，安全、保修和法规信息就在那里。”

你可以点击链接来更新你的 Surface 应用程序，或者你可以去微软商店检查更新。