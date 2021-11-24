借呗整改之后，银行信贷也将从“花呗”中分离为“信用购”

11 月 24 日消息，据财新报道，继蚂蚁集团旗下信用贷业务从“借呗”进行品牌隔离后，“花呗”也即将启动品牌隔离。

据了解，蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“花呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务和联合贷服务，都会在“信用购”页面展示，显著标识出金融机构信息，与“花呗”品牌相区隔。

从用户侧来看，近日已经有部分花呗用户的“花呗”额度被降低，从几万元被降至千元。部分花呗用户网友留言称，有的原 38000 元的额度被降为 1000 元，还有 10000 多元的额度被降为 1000 元；但也有不少优质花呗用户称，他们的花呗额度没有发生变化。

为了上线这一业务，蚂蚁花呗早有准备。

今年 6 月，花呗面向部分用户上线了新功能“花呗分期聚分期”，用户可以在花呗上绑定银行信用卡进行分期消费。聚分期支持淘宝、天猫等场景，当花呗分期额度不足时，可以使用支持聚分期的信用卡进行分期付款。

今年 9 月，在花呗接入征信系统之际，花呗官方微博发布公告表示，花呗已引入多家金融机构提供服务。

另一边，借呗业务早在 11 月初就完成了整改。有网友发现，支付宝的“借呗”已经更新为“信用贷”。根据网友提供的截图显示，目前“信用贷”页面会明确提示用户该产品由银行提供服务，并为用户提供包括日利率、初始年利率、总利息金额等一系列借款详情。除此以外，借款、查账、还款均保持不变。

今年 4 月，金融管理部门对蚂蚁集团提出的重点业务领域的整改要求。当时，央行、银保监会等金融管理部门联合约谈蚂蚁集团并公布整改方案，其中第一项内容就是断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当链接。

有业内人士表示，近年来，国内消费信贷行业发展迅速，目前“花呗”、“借呗”服务用户已经接近 5 亿，但是其中很多用户并不清楚自己的信贷服务提供者是谁，这也引发了不少相关联的负面事件。

在此之前，支付宝还给“花呗”、“借呗”上线了额度管理新功能。用户不仅可以在“花呗”、“借呗”页面设置自己的消费额度，还可设置消费提醒，增加消费闹钟功能，设置提醒金额，消费超额后将以通知的方式提醒用户，同时增加调整付款顺序、订阅消费周报等功能。