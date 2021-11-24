火狐密码管理器 Firefox Lockwise 将在 12 月停止支持，App 将下架

IT之家 11 月 24 日消息，据 9to5 Mac 报道，流行的网络浏览器 Firefox 开发公司 Mozilla 最近宣布，它将在下个月结束对其 Firefox Lockwise 密码管理器的支持。虽然该应用程序将继续工作，但它将不再提供下载，也不会收到任何新的更新。

Firefox Lockwise 密码管理器是在 2018 年宣布的，作为 Mozila 实验计划的一部分，在决定是否将其整合到该公司的网络浏览器之前尝试的新功能。与其他密码管理器一样，Firefox Lockwise 让用户检查他们存储在 Firefox 网络浏览器中的所有凭证。

正如 The Verge 所指出的，该应用已经发布了 iOS、Android 和桌面版，但现在它的大部分功能已经被整合到 Mozilla 网络浏览器中。因此，该公司已经宣布，从 2021 年 12 月 13 日起，Firefox Lockwise 将不再得到技术支持。

Mozilla 将从 2021 年 12 月 13 日起结束对安卓和 iOS 上的 Firefox Lockwise 应用程序的支持。你将不能再从 App Store 或 Google Play 商店安装或重新安装 Firefox Lockwise。iOS 版 1.8.1 和 Android 版 4.0.3 将是 Firefox Lockwise 的最后一个版本。该应用程序可以继续在你的设备上工作，但它将不再获得支持或安全更新。

用户仍然能够看到他们保存在该应用程序中的登录数据，但该公司建议将 Lockwise 数据迁移到火狐浏览器的密码管理器中。12 月 13 日之后，该应用将从 App Store 中下架，并且不会为其发布任何更新--甚至是安全更新。

IT之家获悉，本月早些时候，iOS 和安卓的火狐浏览器应用更新了新的主页，向用户推荐内容等。