微软 Win11 笔记本 Surface Pro 8 推送固件更新：改善触摸屏，提高图形稳定性

IT之家 11 月 24 日消息，据 MSPoweruser 报道，最近，微软向 Windows 11 笔记本 Surface Pro 8 发布了 2021 年 11 月的系统更新。这些更新还适用于运行 Windows 10 版本 2009（20H2 版本）或更高版本的 Surface Pro 8 设备。这些更新改善了触摸屏和图形的稳定性，提高了电子墨迹性能等。

下面是更新内容

提高了新的 Type Cover 键盘指纹登录的可靠性。

提高了图形的稳定性和性能。

提高了系统安全性。

启用新的 Surface Pen 触觉，并提高电子墨水性能。

改进 Thunderbolt AMD eGPU 支持。

提高触摸屏的稳定性。

Surface Pro 8 此次更新标志了经典的二合一 Surface Pro 产品系列自 Surface Pro 3 推出以来，最重要的一次飞跃。Surface Pro 8 搭载第 11 代英特尔酷睿处理器，配备两个雷电 4 接口，由英特尔 Evo 平台认证，处理速度是 Surface Pro 7 的两倍。这些性能的升级、Windows 11 的搭载和长达 16 小时的电池续航使 Surface Pro 8 成为市场上功能强大的二合一产品。

IT之家获悉，Surface Pro 8 采用 13 英寸颜色鲜明的窄边框 PixelSense 触控显示屏。杜比视界 和自适应色彩技术让您可以享受双眼舒适且真实于生活的视觉体验。这是 Surface Pro 系列打造出的技术最先进的显示屏。Surface Pro 8 是理想的混合型设备，满足人们移动办公中的便携平板及在家远程工作时的设备需求。其卓越的内置 500 万像素前置摄像头和 1000 万像素的 4K 后置自动对焦摄像头，搭载杜比全景声音效和矩阵式远场双麦克风，让你的容貌和声音呈现出更佳状态。

全新 Surface Pro 特制版专业键盘盖为全新 Surface 超薄触控笔 2 的提供了收纳和充电功能，为随时随地激发的灵感做足准备。配合最高可达 120Hz 刷新率的屏幕来使用，你将体验到 Surface 前所未有的流畅书写效果。