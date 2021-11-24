消息称新一代高端 Win11 笔记本将搭载 1080p 摄像头

IT之家 11 月 24 日消息，根据外媒 Notebookcheck 独家消息，微软与 OEM 厂商进行了内部沟通，已经为入门级、主流和高级笔记本电脑的摄像头提供了具体的要求。

对于入门级笔记本，微软建议网络摄像头的动态范围≥33 dB，应该支持 640 x 360 和 1280 x 720 的分辨率。主流笔记本电脑的动态范围应≥36 dB，而高端笔记本应≥40 dB。主流笔记本电脑将提供 720p 网络摄像头，高端笔记本电脑将支持 1080p 网络摄像头。

麦克风方面，OEM 制造商应该为入门级设备配备至少 0.8 米范围的双麦克风阵列，主流和高端笔记本电脑应该提供四麦克风阵列，其灵敏度最高可达 4 米。

在扬声器方面，微软建议入门级笔记本电脑在 0.8 米的播放距离内的音量至少为 67 分贝，而主流和高端笔记本电脑的音量分别为 70 分贝和 73 分贝。

IT之家了解到，目前微软最新 Surface 系列和苹果最新 MacBook Pro 已经配备了 1080p 摄像头，但很多厂商的高端产品依旧配备 720p 摄像头。外媒表示，OEM 厂商的 2021 年假日季新产品将遵守这些建议，提升摄像头、麦克风和扬声器规格。