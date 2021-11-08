浙江发布光电产业发展行动计划：加强核心技术攻关，支持镜片/显示/芯片研发

IT之家 11 月 8 日消息，今日浙江省政府印发《浙江省光电产业发展行动计划（2021-2025 年）》（以下简称《行动计划》）该计划提出到 2025 年，浙江省光电产业发展水平居全国前列，形成创新驱动、龙头引领、特色突出、多地协同的产业发展格局，建成全国光电产业发展高地、创新应用高地和具有国际竞争力的智能光电产业集聚区。

《行动计划》明确指出，到 2025 年目标是全省规上光电产业营业收入突破 5000 亿元，全省规上光电企业研发费用占营业收入比重超过 6%，在光通信、光学感知、新型显示等领域，形成一批具有技术领先和国际竞争力的“新星”产业群。创新能力大幅增强。

具体来看，《行动计划》明确了主要任务：

1、光电技术协同创新行动

加强核心技术攻关

重点支持光电关键元器件及材料、高端芯片、先进工艺和生产装备等核心技术研发，加强第三代半导体材料在新型显示、智能光伏、半导体照明等领域的应用。组织实施“双尖双领”计划和产业链协同创新项目，引导企业和科研院所承担国家重大科研攻关项目，提升产业自主可控能力。（责任单位：省科技厅、省经信厅）。

依托浙江大学、之江实验室、瓯江实验室等名校大院，加快推进光电领域重点实验室建设，争创国家级重点实验室。布局建设光电领域国家级和省级产业创新中心、制造业创新中心、技术创新中心、工程研究中心等载体。（责任单位：省科技厅、省发展改革委、省经信厅）。

聚焦智能手机镜头模组、红外传感器、光纤光缆、智能光伏、半导体照明等浙江省优势领域，引导企业和高校院所参与各类标准制修订。支持光电细分领域标准化组织机构建设，加快制定一批“浙江制造”标准。推进“品字标浙江制造”品牌建设，加强浙江产品市场竞争力。（责任单位：省市场监管局、省经信厅、省科技厅）。

2、光电产业体系培育行动

做大做强基础产业

光通信。巩固提升光纤光缆产业优势，研发大有效面积超低损耗、传能、传感等特种光纤预制棒，提升发展超长距离大容量高速单模光纤、高密度高带宽抗弯曲多模光纤等，加快发展海底光缆、耐高温阻燃光缆、光电复合缆、油井光缆、矿用光缆等特种光缆。大力发展 10GPON 芯片、100G 光芯片等，推动高端高速率光模块国产化。延链发展全光网通信设备，构建全光网解决方案。到 2025 年，全省光通信领域营业收入突破 1000 亿元。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅）。

光学感知。提升发展高端光学镜头、红外镜头、智能手机摄像模组等，拓展工业相机、车载镜头、安防镜头等应用市场，积极发展晶圆级玻璃、非球面镜片、衍射光学元件、生物识别滤光片等高端精密光学元器件。加快补链发展光电传感器及专业芯片，着力拓展低成本高性能激光雷达传感器、非制冷红外成像传感器、生物识别传感器、可见光交互传感器等光电传感器。做强显微镜、红外望远镜等，谋划布局超连续光谱仪、晶圆检测设备、光电吊舱、医疗影像仪器设备等光学精密仪器设备，推动企业从光学元器件制造商向光学智能感知系统综合解决方案服务商转变。到 2025 年，全省光学感知领域营业收入突破 1000 亿元。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅）。

新型显示。提升发展大尺寸超薄玻璃基板、柔性玻璃基板、光学显示薄膜等显示元器件，补链发展有机发光材料、光学级 PET 切片、高性能聚酰亚胺光膜材料、宽幅偏光片等显示关键材料。加快新型显示产业从元器件向面板和整机发展，积极引入高世代 TFT-LCD、OLED、AMOLED 面板线，谋划发展 Micro/Mini LED、QLED、激光显示等，拓展显示终端应用市场。到 2025 年，全省新型显示领域营业收入突破 600 亿元。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅）。

智能光伏。重点发展大尺寸、高透过滤、抗湿光伏玻璃，布局双层镀膜玻璃、BIPV 用异形光伏玻璃等，积极发展 EVA 胶膜和 POE 胶膜等辅材。提升钝化发射极和背面电池（PERC）工艺，积极突破钝化接触（TOPCon）、异质结（HJT）等电池生产技术，推进大尺寸超薄晶体硅电池制备工艺和装备的研发及产业化，加快布局碲化镉、钙钛矿、柔性 CIGS 等薄膜电池。大力发展智能逆变器、控制器、储能系统、跟踪系统等关键部件和智能管控系统，创新运营商业模式，拓展能源互联网等应用场景。紧抓碳达峰碳中和机遇，加快建设智能光伏系统，扩大光伏发电装机容量，助力经济社会绿色低碳发展。到 2025 年，全省智能光伏领域营业收入突破 1200 亿元。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅）。

半导体照明。结合智能家居、新型智慧城市建设等发展趋势，以高光效、高端化、智能化、集成化、多元化为方向，提升发展大尺寸 LED 外延片及衬底材料，谋划研发金属有机物化学气相淀积（MOCVD）设备；做大做强全光谱系列超高亮度大功率 LED 发光芯片、高效 LED 驱动控制芯片等，加强氮化镓（GaN）等材料应用。加强光源系统与物联网、人工智能等新技术融合应用，重点发展智能照明、车载照明、农业照明、工业照明、医疗健康照明、舞台景观照明、交通信号通信等应用领域。到 2025 年，全省半导体照明领域营业收入突破 300 亿元。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅）拓展新兴融合应用。

依托光电产业基础，结合新一代信息技术产业发展趋势，加强光电技术与 5G、物联网、人工智能、云计算和大数据等新技术交叉融合应用，积极拓展数字安防、超高清视频、虚拟现实、机器视觉、智能网联汽车、空天信息等领域，谋划一批未来产业先导区。（责任单位：省经信厅、省科技厅）。

IT之家获悉，《行动计划》还表示，要聚焦新型显示、光通信、光学感知等产业链“卡脖子”问题，引导龙头企业建立同准备份、降准备份机制，加强产业链安全和供应链稳定。还要打造领军企业，推进杭州集聚研发总部、技术总部等，加快打造成为光电产业创新核心。支持宁波、嘉兴和金华加快打造成为三大有国际竞争力的光电产业发展高地，分别重点发展光学感知和新型显示、光通信和智能光伏、光学薄膜和半导体照明等产业。