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《英雄联盟手游》获 2021 金摇杆奖最佳移动端游戏，《生化危机 8：村庄》获年度游戏奖

2021/11/24 18:17:42 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 24 日消息，根据官方消息，《英雄联盟手游》在 2021 金摇杆奖的评选中，被评为“2021 年度最佳移动端游戏”。“金摇杆奖”（Golden Joystick Awards）是英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏。

IT之家了解到，《英雄联盟手游》由腾讯运营，基于 PC 版本的设定、英雄打造。官方表示，现已联合安全团队启动代号“皮城执法官”的恶意插件/外挂打击专项，11 月 23 日对约 200 个账号进行封号 + 禁榜一年的处罚。

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2021 年金摇杆奖游戏史终极游戏作品的获得者为《黑暗之魂》，PC 平台获得游戏史终极硬件。其它为 PS2、SNES、PS4、PS1。此外，终极年度游戏获得者为：《生化危机 8：村庄》。

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其它奖项如下：

  • 最佳多人游戏：《双人成行》

  • 最佳音效：《生化危机 8：村庄》

  • 最佳视觉效果设计：《瑞奇与叮当：时空跳转》

  • 最佳游戏扩展：《对马岛之魂：壹岐岛》

  • 年度手游：《英雄联盟手游》

  • 最佳游戏硬件：PS5

  • 最佳独立游戏：《死亡之门》

  • 年度工作室：卡普空

  • 最佳演出：Maggie Robertson（《生化 8》阿契娜・蒂米特雷斯库夫人）

  • 最具突破奖：Housemarque（《Returnal》开发商）

  • 最佳游戏社区：《最终幻想 14》

  • 最佳持续运营：《最终幻想 14》

  • PC 端年度游戏：《杀手 3》

  • Xbox 端年度游戏：《脑航员 2》

  • PS 端年度游戏：《生化危机 8：村庄》

  • NS 端年度游戏：《银河战士：生存恐惧》

  • 最受玩家期待奖：《艾尔登法环》

  • 评委选择奖：《死亡循环》

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关键词：金摇杆奖英雄联盟生化危机

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