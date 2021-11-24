《英雄联盟手游》获 2021 金摇杆奖最佳移动端游戏，《生化危机 8：村庄》获年度游戏奖

IT之家 11 月 24 日消息，根据官方消息，《英雄联盟手游》在 2021 金摇杆奖的评选中，被评为“2021 年度最佳移动端游戏”。“金摇杆奖”（Golden Joystick Awards）是英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏。

IT之家了解到，《英雄联盟手游》由腾讯运营，基于 PC 版本的设定、英雄打造。官方表示，现已联合安全团队启动代号“皮城执法官”的恶意插件/外挂打击专项，11 月 23 日对约 200 个账号进行封号 + 禁榜一年的处罚。

2021 年金摇杆奖游戏史终极游戏作品的获得者为《黑暗之魂》，PC 平台获得游戏史终极硬件。其它为 PS2、SNES、PS4、PS1。此外，终极年度游戏获得者为：《生化危机 8：村庄》。

其它奖项如下：