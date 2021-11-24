《英雄联盟手游》获 2021 金摇杆奖最佳移动端游戏，《生化危机 8：村庄》获年度游戏奖

IT之家 11 月 24 日消息，根据官方消息，《英雄联盟手游》在 2021 金摇杆奖的评选中，被评为“2021 年度最佳移动端游戏”。“金摇杆奖”（Golden Joystick Awards）是英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏。
IT之家了解到，《英雄联盟手游》由腾讯运营，基于 PC 版本的设定、英雄打造。官方表示，现已联合安全团队启动代号“皮城执法官”的恶意插件/外挂打击专项，11 月 23 日对约 200 个账号进行封号 + 禁榜一年的处罚。
2021 年金摇杆奖游戏史终极游戏作品的获得者为《黑暗之魂》，PC 平台获得游戏史终极硬件。其它为 PS2、SNES、PS4、PS1。此外，终极年度游戏获得者为：《生化危机 8：村庄》。
其它奖项如下：
最佳多人游戏：《双人成行》
最佳音效：《生化危机 8：村庄》
最佳视觉效果设计：《瑞奇与叮当：时空跳转》
最佳游戏扩展：《对马岛之魂：壹岐岛》
年度手游：《英雄联盟手游》
最佳游戏硬件：PS5
最佳独立游戏：《死亡之门》
年度工作室：卡普空
最佳演出：Maggie Robertson（《生化 8》阿契娜・蒂米特雷斯库夫人）
最具突破奖：Housemarque（《Returnal》开发商）
最佳游戏社区：《最终幻想 14》
最佳持续运营：《最终幻想 14》
PC 端年度游戏：《杀手 3》
Xbox 端年度游戏：《脑航员 2》
PS 端年度游戏：《生化危机 8：村庄》
NS 端年度游戏：《银河战士：生存恐惧》
最受玩家期待奖：《艾尔登法环》
评委选择奖：《死亡循环》