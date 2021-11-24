诺基亚与日本 KDDI 子公司 Chubu 电信进行 5G Sub-6GHz SA 试验

IT之家 11 月 24 日消息，近期，诺基亚与 KDDI 子公司 Chubu 电信进行 5G Sub-6GHz SA 测试，打造超高速、大容量、低延迟的固定无线接入服务，在为用户带来更流畅的网络体验的同时，大大提升企业远程应用的效率，更能在地震等灾难发生时减少网络故障影响，为未来更多 5G 用例提供技术根基。

近日，诺基亚与日本 KDDI 的子公司 Chubu 电信公司进行 5G SA 网络测试，诺基亚将提供其最新的 AirScale 产品组合和紧凑型移动单元（CMU），以支持 5G 室内和室外连接。

IT之家获悉，该试验将使用独立于传统移动网络的 5G 本地网，并使用 Sub-6GHz（n79）4.6-4.9 频段增强容量。高频段 Sub-6GHz 频谱可支持高容量和极致移动宽带能力。

5G 本地网可以先行建设在尚未部署 5G 网络的地区，还可根据需要灵活配置性能，最重要的是在灾难发生时不易受移动网络通信故障的影响。

本次试验将验证诺基亚 5G SA 网络使 Chubu 电信公司提供商用高速、大容量、低延迟的固定无线接入服务的能力。根据该试验，用户无需在家中安装光纤即可享用互联网、电话等服务，并且服务交付时间将大大缩短。该试验还将探索企业如何利用 5G 本地网提高远程监控、视频传输和图像分析等解决方案的效率。

在这次试验中，诺基亚的 5G SA 核心网安装在 Chubu 电信公司的一个实验室，5G 基站安装在另一个实验室和名古屋市的一个公寓大楼。试验期间，Chubu 电信公司将检查部署 5G 核心网和 5G 基站的安装和运营过程，并验证 5G 本地网的应用，包括无线信号传播特性和现场环境中的通信性能。