输了不掉分，英雄联盟手游：“海克斯能量系统”机制可保护钻石以下段位

IT之家 11 月 24 日消息，海克斯能量系统作为英雄联盟手游的排位机制之一，能够对钻石段位以下的召唤师产生保护机制，大大减少萌新上分的难度。那么问题来了，怎样才能获得海克斯能量？英雄联盟手游官方带来了介绍。

IT之家获悉，海克斯能量系统是每局排位赛结束后，系统会根据每一位召唤师的单局表现以及敌方的强弱来产出能量点，不同的段位召唤师都有着相应的能量槽，能量槽充满后将转化为护盾。

海克斯护盾将会在玩家对局失败时开启排位保护，自动抵扣一颗钻。

钻石段位及以上段位的召唤师没有海克斯科技能量系统。