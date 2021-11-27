梦幻水果手游突然下线，玩家充值 12 万元“打水漂”

IT之家 11 月 27 日消息，据央视财经报道，近日，不少游戏玩家投诉称，一款名为“梦幻水果”的手游，突然间无法登录，之前的充值资金也“打了水漂”。

不少游戏玩家称，这款名为“梦幻水果”的游戏，从 11 月 10 日左右，突然间无法登录，之前没有任何预兆。

目前，“梦幻水果”这款游戏在手机应用商城上，已经无法下载，只能在第三方网站上下载，但是，下载过后却显示“网络不可用”，根本无法登录。根据玩家们介绍，这款游戏在充值之后，如果游戏打赢了，便可以获得相应的金币，金币可以通过微信和支付宝进行提现，这让不少玩家相信自己可以“边玩游戏边赚钱”。

每一等级充值的情况不一样，新用户 1 元可充，充值到一定等级后，便会有最低充值门槛，等级越高，每天能获得的收益就越高。

有“梦幻水果”玩家表示，陆续在“梦幻水果”充值了 12 万元，正常玩的情况下，每天可以获得 300 元左右的收益，但是之前没有这么多收益，我想着，先投入再回本。

IT之家获悉，有律师表示，这种吸引客户大量充值后失联的游戏平台，必须承担相应的法律责任，玩家们可以选择进行报警或者进行民事诉讼。

律师表示，如果是因为服务器出现故障等客观原因，那么游戏玩家可以根据注册时签订的服务协议要求游戏平台进行民事赔偿。如果不存在任何客观原因，游戏平台一开始就是出于“非法占有”的目的圈钱跑路，那么就涉嫌诈骗或者集资诈骗。