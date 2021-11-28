微软 Edge 新功能“先买后付”被用户怒批：让浏览器变得臃肿，赶紧停手

IT之家 11 月 28 日消息，微软 Edge 浏览器最近新增了一项功能，允许人们分期支付网上购物的费用，被称为先买后付（BNPL），目前正在 Microsoft Edge Dev 和 Canary 上进行测试。该功能引起了 Edge 浏览器的粉丝和用户的强烈批评，他们在官方宣布该功能的帖子的评论部分表达了不满。

大多数用户的抱怨认为，微软 Edge 正在变得臃肿，充满了购物功能，而不是提供一个纯粹的浏览器体验。BNPL 功能虽然是可选的，但其反对者认为 Edge 不应该内置购物功能。

用户 vyrotek 说：“令人印象深刻的是，你可以用这样一个可笑的功能把多年的努力和善意丢掉。Edge 团队需要暂停一下，想想他们怎么可能认为这是一个好主意。即使是 Bing 的功能也变得太激进了。”

用户 Cameron_Bush 表示，要求微软重新考虑这个新增功能，“这听起来是一个可怕的想法，只会被媒体视为一个无耻的现金掠夺和/或臃肿。我请求你们重新考虑将其推向市场。这个功能将收到负面新闻，是不值得的。”

用户 GNS722 也表达了类似的看法：“正如上面许多人提到的，请不要继续增加这种臃肿。Edge 已经成为一个非常好的 Chrome 替代品，但如果你要走这条路，它就不会再是了。”

用户 examinedliving 的评论将微软某些部分的开放性与 Edge 中增加的 BNPL 进行了对比：“似乎微软已经被划分为竞争的圣经实体。一个是纯粹的，创造了像 VS Code 和 Powertoys 这样的东西。另一个是恶魔般的野兽，他想出了这些可笑的、侮辱性的垃圾。”

IT之家了解到，总共有几页的评论，其中大部分是负面的。Edge 提供了一些帮助人们省钱的功能，批评者似乎认为，像这样的功能应该留给扩展程序和专门的网站，而不是内置于一个浏览器中。