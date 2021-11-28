吉利科技集团西南总部落户重庆，计划投建 12GWh 动力电池项目

IT之家 11 月 28 日消息，日前，吉利科技集团分别与重庆两江新区、涪陵区签署合作协议，根据协议，吉利科技集团将在重庆设立西部总公司以及创新研究院，吉利同时计划在涪陵区投建 12GWh 动力电池项目。这是吉利汽车继高端新能源整车、工业互联网总部、盛宝金融等项目后，吉利控股集团在重庆的又一战略布局。

需要指出的是，吉利在布局汽车产业的同时，也是国内主机厂中，少数自研汽车芯片的企业之一。10 月 31 日，在“智能吉利 2025”大会上，吉利汽车公布，吉利芯擎科技自研、采用了车规级 7nm 工艺的智能座舱芯片 SE1000 在完成车规级认证后，将于明年正式量产，这将成为中国第一颗 7nm 制程的车规级 SOC 芯片。

吉利汽车集团 CEO 淦家阅表示：“这颗芯片，只有 83 平方毫米，但里面却集成了 87 层电路，88 亿颗晶体管，一次性点亮。打一个不恰当的比喻，相当于在指甲盖上那么大的地方，建了 88 亿个房间，上面还盖了 87 层楼，这是中国第一颗 7 纳米制程的车规级 SOC 芯片。”

另外，吉利关联公司还成立科技服务公司 —— 杭州路特斯科技服务有限公司，经营范围包括人工智能应用软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；新能源汽车整车销售等，由武汉路特斯科技有限公司 100% 控股，后者由浙江吉利控股集团有限公司持股 60%。

在高端车领域，吉利近期也取得重大进展。10 月 19 日，ZEEKR 001 量产车型在宁波杭州湾极氪智慧工厂正式下线，这标志着 ZEEKR 001 正式开始批量化生产，该车型从 10 月 23 日开始交付，仅一周，该车交付量就达到了 199 辆。