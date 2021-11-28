QuantumScape 公司提前实现固态电池目标：承受 800 次充电循环后，保持 80% 容量

IT之家 11 月 28 日消息，固态电池初创公司 QuantumScape 本月初宣布，2021 年的目标已提前实现。

IT之家了解到，该目标与电池的寿命有关，即应该能够承受 800 次充电循环，估计相当于 24 万英里（386000 公里）的行驶里程（假设每次充电 300 英里/483 公里）。

QuantumScape 的 10 层电池单元原型在 800 次循环（100% 的放电深度）后，在 1C-1C 电流（1 小时充电/1 小时放电）、25℃的温度、3.4 个大气压下，保持了 80% 以上的初始容量。

QuantumScape 公司称：“QuantumScape 公司今天发布的 10 层电池单元测试数据显示，在 25℃下，以优于一小时的充电率进行 800 次循环，实现了它为 2021 年制定的目标。凭借这一成就，QuantumScape 现在已经实现了它在年初制定的所有里程碑。结果证实，公司实现了目标，即证明 10 层电池能够进行至少 800 次循环，能量保持率大于 80%；1C-1C 的充电和放电率；在 25℃、3.4 个大气压和 100% 的放电深度下。”

QuantumScape 公司 2021 年的 10 层电池单元目标：

至少 800 次循环，容量保持率大于初始值的 80%。

100% 的放电深度

1C-1C 的充电和放电率

25°C

3.4 个大气压的压力

这些数字对于电动汽车来说似乎已经很好了，因为没有那么多的汽车在其生命周期内甚至会达到这样的里程数。

▲ QuantumScape 10 层电池

QuantumScape 公司的联合创始人兼首席执行官 Jagdeep Singh 说：“我们很高兴能分享这个关于 10 层电池性能的数据。这表明，我们继续成功地执行了我们为扩大技术和制造工作规模而制定的目标。这些都是突破性的成果，因为我们相信没有任何其他玩家用固态或锂金属电池技术展示过同等的性能。”

固体电池的一个重要方面是快速充电能力，QuantumScape 承诺在 12 分钟内完成 10-80% 的充电。

QuantumScape 说，现在所有的重点是 2022 年和 2023 年的目标，包括“进一步提高电池的质量、一致性和层数”，以及对客户进行原型电池的交付。该公司还在建设其在 2021 年宣布的 QS-0 预试验生产线。