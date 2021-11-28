中国香港宣布将推出“港康码”，与广东“粤康码”互认

IT之家 11 月 28 日消息，央视新闻报道称，中国香港特区政府行政长官林郑月娥宣布将推出“港康码”，且“港康码”的相关信息将与广东省“粤康码”对接，一旦香港出现确诊病例，内地有关部门能立即通知有关入境人士。

据了解，“港康码”目前已完成系统开发，正进行上线前最后的测试工作。香港特区政府将在下周公布“港康码”的使用详情，“港康码”将配合“安心出行”App 使用。

有专家预测，需要返回内地的小伙伴需提前登入“港康码”系统，在系统内授权“安心出行”过去 14 日至 21 日的行踪，并在过关前自动“打包”行踪纪录至境内云端系统，并与“粤康码”对接，取得通关凭证，有效期 24 小时。

据悉，国务院港澳办 11 月 25 日称第二次对接会议就通关具体事宜深入交换意见，并决定成立专项工作组“具体对接有关工作”；会议认为，当前国际及内地疫情形势严峻复杂，内地及香港要坚守“外防输入、内防反弹”，为通关创造有利条件。

香港政务司司长李家超 11 月 25 日在深圳就香港与内地通关事宜完成第二次专家对接会议后，当日晚间向媒体表示，双方就通关问题取得良好进展，“内地专家认为香港已基本具备通关条件”。

据了解，此次出席会议的内地领导包括港澳办副主任黄柳权、中联办副主任尹宗华、国家卫健委专家，以及海关总署、民航局、移民局、广东省、深圳市及珠海市政府代表等。