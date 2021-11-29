百度智能云特惠：.TOP 中英文域名 1 元/首年，新用户注册领大额满减券

IT之家 11 月 29 日消息，百度智能云现已开启优惠返场活动，包括新老用户同享优惠的限量秒杀、云产品返场特惠、新用户注册实名可领 11110 元上云礼包等。

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其中，新用户在活动期间完成实名认证，即可领取 1 次 11110 元上云礼包，内含多种面值的满减代金券，可用于云服务器与云数据库产品的新购或续费。

首购方面，新用户可以 9 元的价格购买 1 年时长 AIPage 智能门户基础版，内置 300 + 免费模版，支持拖拽操作、替换内容，也可以 1 元/首年的价格购买 .TOP 中英文域名。

此外，新用户还可以 3 个月 6 元的价格秒杀入门型 BC01 云虚拟主机，续费可享减 100 元优惠；也可以 48 元/年的价格秒杀 1 核/2G/4M 轻量应用服务器，预装应用型镜像，适用于小型网站、论坛、电商及测试学习等场景。

云产品返场方面，云服务器计算型 c4、云服务器通用型 g4、CDN 国内流量包、云虚拟主机、云数据库 MySQL 等优惠继续且不限新老用户。

AI 全场景产品同样为新老用户同享返场优惠，包括通用文字识别、身份证识别、人脸离线识别 SDK、短语音识别、文本审核、图像审核等产品。

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