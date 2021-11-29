优酷诉快手短视频侵权《冰糖炖雪梨》，一审胜诉获赔 46 万

11 月 29 日消息，近日，北京互联网法院对优酷诉快手短视频侵权《冰糖炖雪梨》一案做出判决，一审判优酷胜诉获赔 46 万。

这是影视行业短视频侵权案件中赔偿金额较高的判例，具有标志性意义。法院在判决书中明确表示，“快手平台具有主观过错，未尽到合理的注意义务，也未采取预防和制止的合理措施，使涉案作品在其平台持续传播，构成帮助侵权，应当承担法律责任。”

据了解，《冰糖炖雪梨》自 2020 年 3 月 19 日起在优酷播出，浙江、江苏卫视同步播出。优酷拥有该作品在中国大陆地区的独占性信息网络传播权，并在上线当天通过权利预警函邮件方式通知快手采取相关预防措施，对侵权信息予以主动屏蔽，避免出现侵权行为。

不过，开播次日，通过快手 App 搜索“冰糖炖雪梨”，依旧出现大量切条、整条视频等不同形式的侵权内容。此后，优酷先后多次发送侵权告知函，要求快手平台删除涉案侵权电视剧，不过，从结果来看，优酷取证的三十个侵权账号中，在热播期内就有 607 集完整剧集，总播放量超过 3300 万次。

对此，北京互联网法院 11 月 25 日作出一审判决，认为快手平台有义务通过关键词搜索等方式注意并尽量防止用户上传侵权视频，而且在收到告知函后仍然没有采取相应措施制止侵权，构成帮助侵权，应当承担法律责任。因此，根据《中华人民共和国著作权法》，法院判决快手赔偿优酷经济损失及合理支出共计 46 万元人民币。

▲ 快手平台短视频侵权《冰糖炖雪梨》截图

值得一提的是，这并不是短视频平台第一次因为侵权问题被告上法庭。6 月，在腾讯诉抖音侵权《斗罗大陆》一案中，重庆市第一中级人民法院曾对抖音发出诉前禁令，要求删除抖音 App 中所有侵害《斗罗大陆》动漫作品信息网络传播权的视频，立即采取有效措施过滤和拦截用户上传和传播侵害《斗罗大陆》动漫作品信息网络传播权的视频。

8 月，腾讯视频发现抖音存在大量有关热播剧《扫黑风暴》未经授权搬运剪切的侵权视频，将抖音诉至北京知识产权法院，并要求赔偿经济损失及维权支出共计 1 亿元。

9 月，北京知识产权法院对快手侵权《大明风华》一案作出二审判决，维持原判，判罚快手赔偿优酷经济损失 28 万元及合理费用 1 万元。

11 月，青岛市中级人民法院作出禁令，责令B站立即删除侵权账号上传的《玉楼春》侵权视频；立即删除《玉楼春》相关侵权视频；立即采取有效措施过滤和拦截用户上传侵权《玉楼春》的视频。

短视频通过照搬、切条、二创等不同方式侵权的问题由来已久。今年 4 月 9 日，53 家影视公司、5 家视频平台及 15 家影视行业协会发表联合声明，将对网络上针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，发起集中、必要的法律维权行为。

今年 4 月，中宣部版权管理局局长于慈珂表示，支持、保护广大权利人的合法诉求。将继续加大对短视频领域侵权行为的打击力度，坚决整治短视频平台以及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、表演、传播他人影视、音乐等作品的侵权行为。