中国移动、联通、电信都是怎么来的？通信运营商 Logo 隐秘史揭露

大家好，我是小枣君。今天，我们继续聊通信企业的 LOGO 发展史。

上期（链接），我们讲了设备商的 LOGO。这期，我们讲讲国内运营商的 LOGO。

我们这次按照时间顺序，从头开始介绍。

1896 年，清朝光绪皇帝批准开办大清邮政官局，从此拉开了中国现代邮政业务的序幕。

▲ 大清邮政

当时的大清邮政，有自己的邮票，却没有自己的邮徽。直到 1911 年辛亥革命爆发后，中华民国建立，建立了中华邮政，才有了中国最早的邮徽，名为“嘉禾飞雁”。

▲“嘉禾飞雁”

“嘉禾飞雁”的图案，由嘉禾、飞雁等元素共同组成。

看到“嘉禾”，大家肯定很眼熟。是的，香港那家很有名的电影公司，名字就叫“嘉禾”。

其实，嘉禾的文字意思，就是长势很好的庄稼。中国是农耕国家，所以从民国开始，国徽里就有“嘉禾”。中华人民共和国国徽上的麦穗图案，也是“嘉禾”。

飞雁，很容易理解，中国自古以来就有“鸿雁传书”的故事。所以，会以飞雁，象征邮政事业。

1930 年，民国政府交通部重新制定了一个邮徽。图案为白底，外围一个蓝色圆环，内置红色正方形篆体的“邮”字。

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国成立。不久后，11 月 1 日，中央人民政府邮电部正式成立，设立邮政总局与电信总局，分别垂直管理全国的邮政和电信相关业务。

当时，国家并没有设立邮政徽志。只是决定采用绿色，作为人民邮电的统一配色。因为绿色表示畅通无阻、准确安全，也象征了和平青春、茂盛繁荣。

▲ 绿色的邮包

1965 年 3 月 18 日，原邮电部正式公布了我国的邮徽图案，如下图所示：

这个图案的设计非常巧妙，整体由金色五角星和红底组成，五角星的上角和两个下角组成“人”字，中心和左右两个角，则由“邮”、“电”两个字形组成。

到了 80 年代，全球各国掀起了邮政电信领域“政企分开”的改革热潮。进入 90 年代，这股热潮刮到了中国。

中国当时积极申请加入 WTO，所以，必须进行一系列改革，其中就包括邮电体制的改革。

1994 年，在中国邮电之外，中国成立了两家新的电信运营商，分别是中国吉通和中国联通。

中国吉通很早就凉了，网上找到一个不太清晰的 LOGO，如下：

中国联通当然一直都在。他们的 LOGO，就是大家非常熟悉的“中国结”：

▲ 最早期的联通 LOGO

大家注意啊，联通最早的 LOGO，不是红色的，是蓝色的。这个 LOGO 设计非常精妙，以至于联通成立快三十年，都没舍得换掉它。

这个图案，大家一直称为“中国结”。其实，它来源于佛教八宝之一，叫做“盘长”，也叫盘长结（吉祥结）。

▲ 佛教八宝，上排第二个就是“盘长”

“盘长”是一种吉祥图案，形状连绵不断，没有开头和结尾。佛教用它来表示佛法回环贯彻，有“长久永恒”之意。

中国联通采用“盘长”作为 LOGO，暗喻现代通信网络畅通发达，也寓意着自己的事业无以穷尽、日久天长。

LOGO 中的十个空穴，含义是十全十美。LOGO 里面，还有二个明显的上下相连的“心”，表示联通公司永远为用户着想，与用户心连心。（此处估计有童鞋扔西红柿）

▲ LOGO 里面的隐藏符号很多

我们继续往下讲。

同样是 1994 年，中国邮电内部也开始改革架构，分别成立了邮电部数据通讯局和邮电部移动通信局（中国移动的前身）。

1995 年 4 月，邮电部电信总局以“中国邮电电信总局”的名义，进行企业法人登记。其原有的政府职能转移至邮电部内其它司局，逐步实现了政企责任分开。

1998 年 3 月，邮电部被分拆，信息产业部成立。4 月，信息产业部做出决定，在全国实现邮电分营工作。

1999 年 2 月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组。

于是……

1999 年 10 月 22 日，中国国际网络通信有限公司（中国网通，俗称小网通）正式成立。

2000 年 4 月 20 日，中国移动通信集团公司（中国移动）正式成立，5 月 16 日挂牌。

2000 年 5 月 17 日，中国电信集团公司（中国电信）挂牌成立。

2001 年 1 月，中国铁道通信系统有限公司（中国铁通）正式挂牌成立。

2001 年 12 月，中国卫星通信集团公司（中国卫通）正式成立。

我们逐一看看这几家公司的 LOGO。

首先是中国网通。

中国网通的 LOGO，由两个互动的英文字母“C”组成一个虚形的“N”，是中国网通 CHINA NETCOM 的缩写，也是中文“网”字的写意形式。

LOGO 采用了蓝色背景和绿色字母，代表了科技与未来的结合。

然后是中国移动。

众所周知，中国移动是国内第一大电信运营商。

其实，中国移动刚成立的时候，大家并没有看到它的光明前景。相反，很多中国电信的老员工，“分家”时都不愿意去中国移动。

反而是年轻员工，被大量“输送”到中国移动。没想到，这反而帮助中国移动更年轻化，更有战斗力。

中国移动的早期 LOGO，是深蓝色的。圆形背景下，是一个六边形，代表了移动通信的蜂窝网络。

▲ 蜂窝六边形

六边形由一组回旋错落的线条组成。从整体上看，像是两只握在一起的手，象征人与人之间的沟通。

大家再仔细看这些线条，就会发现里面暗藏了字母“G”，以及字母“T”。GT 是英语 Gotone（Got One、Go Tone，全球通）的缩写，也是汉语“沟通”的同音。

这个图形里面还藏着字母“C”和“M”。CM 代表 CMCC（中国移动）的缩写。

也有说法，说图形里还藏着字母“C”和“O”。恕我眼拙，实在没看出来。

接下来是中国电信。

先看看中国电信拆分之前的 LOGO，如下图所示：

很容易看懂，就是一个中国的“中”，有好几层。

再看看拆分之后的 LOGO，如下图：

大家一眼就能看出来，是两个字母“C”，组成了一个字母“T”，代表了 China TeleCom。

两个“C”，也有点像经线和纬线，同样寓意了四通八达的通信网络。

大家再仔细看，这个符号其实还暗藏了一个生机勃勃的牛头，或者一只展翅飞翔的和平鸽。

三大运营商里，只有中国电信采用了书法体的公司名，显得更为传统。字体是蓝色，那时候很多公司都喜欢用蓝色，代表了科技、创新和进步。

中国铁通的 LOGO，如下：

小枣君是铁路子弟，很早就接触铁路电话。那时候，铁路电话就是铁路系统内部的专网电话，后来改制为社会企业，也就是铁通。

因为根基比较弱，管理也很烂，所以铁通的服务质量一直都很差。除了价格便宜之外，别无长处，用户口碑也不太好。

铁通的 LOGO，使用了代表科技的蓝色，以及代表和平发展的绿色。整体来看，也是经线纬线，代表了网络的通达。

字型方面，铁通 LOGO 其实和中国电信有点像，里面有一个 C，也有一个 T，代表了 China Tietong。

最后是中国卫通。

中国卫通的 LOGO，由六道线条组成。主体图形，是象征地球的圆形，以及象征卫星运行轨道的抽象图案。

线条里面既有 C，也有 S。C 代表了 China，S 代表了 Satcom，也代表了 satellite（卫星）。

第一次电信重组基本结束，中国逐渐形成了电信运营商七雄争霸的格局（电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通）。

2002 年 5 月 16 日，中国电信南北分拆，北方九省一市电信公司从中国电信剥离，与小网通、吉通合并，成立新的中国网通公司。

于是，形成了“北网通、南电信”的新格局。

2006 年，为了迎接积极到来的 3G 时代，中国联通率先升级了自己的 LOGO，将之前的蓝色色系，改成了全新的“中国红 + 水墨黑”色系。

红色的中国结，象征快乐与好运。黑色的文字，象征包容与凝聚力。

英文字母中的两个红色“i”，被称为点睛之笔。它们像两个人在随时随地沟通，突出了“让一切自由连通”的寓意。

此外，两个红色“i”，又是中国结的吉祥穗，强化了“吉祥、幸福”的形象。

2008 年，又一轮电信重组开始了。

2008 年 3 月，信息产业部合并为工业和信息化部（简称工信部）。

2008 年，中国电信收购了中国联通的 CDMA 网络。同年，中国联通与中国网通合并，正式成立新联通。网通退出历史舞台，从此消失。

中国联通和中国网通合并后，再次修改了 LOGO，把 LOGO 中“中国联通”四个字，字体改成了网通 LOGO 的字体。

2009 年，铁通并入了移动，卫通的基础电信业务并入了电信（其它业务并入了航天科技集团）。

最终，6 雄变成了 3 雄，形成了移动、电信、联通三大运营商的格局。

2009 年 1 月 7 日，工信部发放 3G 牌照，标志着我国正式进入 3G 时代。

为了更好地开展 3G 业务，三大运营商都推出了自己的 3G 品牌及 LOGO。

中国移动在 2G 时代推出的“全球通”、“动感地带、“神州行”三大品牌，主打不同的人群，取得了巨大的成功。

到了 3G 时代，他们推出的品牌是 G3：

G3 就是 3G。“G3”标识造型取义中国太极，以中间一点逐渐向外旋展，寓意 3G 生活不断变化和精彩无限的外延。视觉设计元素来自水墨丹青和朱红印章，非常有传统气息。

大家如果没忘记上期内容的话，就会发现，这个 LOGO 和朗讯的红圈其实很像。

中国联通推出的，是后来饱受吐槽的“沃”：

看上去像一把折尺。

沃，就是 WOW，表示了对未来科技时代的一种惊叹。W 除了代表 WCDMA（联通采用的 3G 技术标准）之外，还表示 A wide World（更广阔的世界）、Wonderful（更美好）。

沃在中文里，也有肥沃、富饶的意思。

值得一提的是，沃并不是 3G 业务品牌，而是联通的全业务品牌。也就是说，沃不仅仅用于 3G。

中国电信推出的全新品牌，是“天翼”，英文名为“e surfing”。

天翼的 LOGO，其实就是一个变形的字母“e”（和“翼”谐音），看上去像是一朵祥云。也有网友笑称，像是一只蜗牛。

2013 年，在 4G 牌照发放之前，中国移动对自己的 LOGO 进行了一次较大的升级，如下：

图形符号变得更加简约，至少看起来不容易晕。

配色采用浅蓝色，替换了之前沉重的克莱因蓝，更显时尚、亲和。然后，引入了中国铁通的一抹绿色，增加了创新、活力。

文字方面，删掉了“通信”二字，淡化了行业属性。部分英文字母从大写改成了小写，增加了可读性。

2013 年 12 月 4 日，4G 牌照发放，我国进入 4G 时代。

针对 4G，中国移动发布了 4G 商业主品牌 ——“和”。

品牌 LOGO 由草绿色的英文词“and”、中文字“和”，以及一个玫红色感叹号组成。绿色部分，与中国移动主 LOGO 中央的线条颜色一致。

“和”其实就是一个“中庸”的词，国学嘛，讲究以“和”为贵。

英文“and”，既是“和”的英文直译，有连接、沟通之意，又是“a new dream（一个新的梦想）”的首字母组合。

中国电信和中国联通在 4G 时代继续沿用了“天翼”和“沃”品牌，没有创建新的品牌。

最后就是 5G 了。

中国移动的 5G LOGO，就是“5G++”，如下：

5G 字样，被设计成了代表无限的“∞”符号，体现了 5G 改变社会的无限可能。

数字“5”的收笔，以及字母“G”的起笔，渐变为圆点设计，不仅为了增强科技感、时尚感，也寓意中国移动 5G 开放、共享的理念和愿景。

右上角的两个“+”号，寓意中国移动“5G+”战略，将为行业及个人带来更大的价值。两个“+”号从小至大，表达中国移动将不断开拓进取，引领技术发展。

中国电信的 5G LOGO，是“5G hello”。

中国联通的 5G LOGO，是“5G n”。

“n”在“5G”右上角，有 5G 的 n 次方之意，意指未来的无限可能。也有说法称，“unicom”的首字母“u”，给它来个倒立，就变成了字母“n”。

此外，“n”还有很多广泛的含义。

例如，“n”是 number 的首字母，代表了数字记录时代。“n”也是 near（距离）的首字母，表示拉近距离。

“n”还可以表示“need”、“network”等等，寓意很多。

好了，文章的最后，我们别忘了中国广电。

作为现在备受关注的中国第四大运营商，中国广电其实长期都没有统一的 LOGO。一直到前两年，中国广电才展示了自己的正式 LOGO，如下图所示：

这个 LOGO 比较简单，就是印章形式的“中国广电”四个字，字体经过特殊设计。CBN，是中国广电英文名的缩写，China Broadcasting Network Corporation Ltd。

今年上半年的时候，网上爆出中国广电又有新 LOGO，如下图所示：

目前，中国广电到底是哪个 LOGO，我也搞不清。等后面官方澄清了再说吧。

最后的最后，送上一组海外运营商的 LOGO。大家觉得，哪个最好看？