B站公布 10 月社区治理数据：处理违规稿件约 162 万个等

IT之家 11 月 30 日消息，今日，B站公布了 10 月社区治理数据，处理违规账号约 31 万个，处理违规稿件约 162 万个。

B站称，公司长期以来，都在从发布拦截、用户举报、主动巡查、AI 治理等多个角度持续清理违规内容及互动。

数据显示，10 月（10 月 1 日－10 月 31 日），B站共处理违规账号 316933 个，其中包含发布色情、低俗内容的账号 2868 个；发布诈骗信息的账号 5319 个: 发布引战与人身攻击内容的账号 2889 个；发布血腥暴力、违法违禁等内容的账号 1615 个；黑产账号（包含注册环节异常账号、批量发送广告、异常关注行为、水军账号等）304242 个。

B站还处理违规稿件 1623041 个，其中包含发布色情低俗等内容的稿件 104713 个，发布诈骗内容的稿件 7891 个等。

此外，B站还为 3647 个稿件内容打上了提示标签，其中包含了烟酒类内容、争议类内容、危险类内容、迷信类内容等。

IT之家了解到，B站称，从 11 月 24 日起，将会对部分不适宜向未成年人展示的内容进行标注，包含但不限于可能让未成年人产生负面情绪或含有烟草、酒类、槟榔等成性成分的内容。