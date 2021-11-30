清华与华为签署新能源智能网联汽车领域合作协议

IT之家 11 月 30 日消息，据证券时报，华为-清华新能源智能网联汽车领域合作签约仪式昨日顺利举行。仪式由清华大学车辆与运载学院副院长李升波主持。仪式上，双方就新能源智能网联汽车领域的合作签署了 3 项长期科研合作协议。

中国工程院院士、清华大学新技术概念汽车研究院院长李骏，中国工程院院士、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室主任李 克强，华为北京研究所所长常胜，华为 Fellow、智能汽车解决方案 BU 政策与标准专利部部长万蕾，清华大学车辆与运载学院院长李建秋等出席仪式。

李建秋院长表示，车辆与运载学院非常重视与华为的合作，近年来清华大学与华为在人才培养和科技创新领域不断深化合作，这也为车辆与运载学院与华为在新能源智能网联汽车领域的合作奠定了良好的基础。发展我国核心汽车技术，抢占国际汽车产业制高点，是双方的战略共识。通过此次合作双方将携手肩负起更多责任，共同攻关行业关键技术问题，培育支撑行业发展的领军人才。

IT之家了解到，华为不造车，但与其他车企合作定制汽车决解方案，例如华为智能网联解决方案可通过道路数字化，助力城市道路规划和交通治理，优化交通运营和管理效率，加速自动驾驶技术实现，带动汽车产业新四化，重构汽车产业。

据悉，华为智能网联解决方案，聚焦城市“车路云网图”协同端到端解决方案建设，通过 1 底座 + 2 引擎 + 3 测试 + N 应用的整体架构，构建“全息感知、全域联接、全局智能、云边协同”的智能网联解决方案，突显“聪明的车、智慧的路、创新的城”业务价值，实现端到端全场景整体方案设计，以标准技术与产业共进，面向混合流交通，让网联服务普惠大众出行。

值得一提的是，在今年 9 月的 2021 世界智能网联汽车大会期间，工业和信息化部装备工业发展中心与华为技术有限公司举行战略合作签约仪式。工业和信息化部副部长辛国斌、华为轮值董事长徐直军、装备中心主任瞿国春、华为智能汽车解决方案 BU 首席运营官王军等出席仪式。