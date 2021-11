华为 Mate 40 系列获推鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.218/219/220 更新

IT之家 11 月 30 日消息,随着月底的到来,华为大批机型推送了鸿蒙OS系统更新,各位IT之家的小伙伴也可以查看一下自己的手机是否存在更新推送的情况,例如华为 Mate40 系列。

华为 Mate40 系列多款机型均有新版推送,例如 HarmonyOS2 2.0.0.218 (Mate 40E、Mate 40、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计)/2.0.0.219 (Mate40 Pro 4G 版)/2.0.0.220 (Mate40 Pro(5G))。

据介绍,本次更新图库图片编辑功能区将新增消除功能,可以消除简单背景上的小瑕疵,让图片更完美,推荐您更新体验,以下对版本情况进行具体说明。

适配机型

C 版本号为 C00/C01/C786 的以下机型:

Mate 40 全网通版/移动定制 OCE-AN10

Mate 40Pro 全网通版/移动定制 NOH-AN00

Mate 40Pro 全网通版 NOH-AN01

Mate 40Pro 全网通 4G 版 NOH-AL00/NOH-AL10

Mate 40Pro+ 全网通版 NOP-AN00

Mate 40 RS 保时捷设计全网通版/典藏版 NOP-AN00

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字,如版本号 2.0.0.209 (C01E208R7P3),其 C 版本号为 C00

版本更新日志

2.0.0.212→2.0.0.218 更新点(Mate 40、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计)

2.0.0.212→2.0.0.220 更新点(Mate 40 Pro(5G))

2.0.0.209→2.0.0.219 更新点(Mate 40 Pro4G 版)

2.0.0.212→2.0.0.218 更新点(Mate 40E 全网通 OCE-AN50、Mate 40E4G 版全网通 OCE-AL50)